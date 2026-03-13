Обсерватория уже привлекла внимание ученых своими первыми результатами – от эффектных космических снимков до сотен тысяч автоматических оповещений за одну ночь. Основную славу ей пророчат за исследования темной энергии, сверхновых и активных ядер галактик. Однако не менее важным станет ее вклад в наблюдение объектов, находящихся значительно ближе – в околоземном пространстве, рассказывает 24 Канал.

Как телескоп сможет предупреждать о падении астероидов?

Масштабная программа Legacy Survey of Space and Time (LSST) позволит выявлять миллионы астероидов и десятки тысяч потенциально опасных околоземных объектов. Это критически важно, ведь даже небольшие космические тела могут вызывать серьезные разрушения при вхождении в атмосферу.

В новой научной работе, которая готовится к публикации в журнале The Astrophysical Journal, исследователи объясняют, что возможности LSST выходят далеко за пределы простого обнаружения астероидов. Сейчас с работой можно ознакомиться на портале препринтов научных работ Arxiv.org.

Авторы описывают так называемые "неизбежные импакторы" – природные тела, которые удается зафиксировать в космосе еще до их падения на Землю. Изучение таких объектов дает уникальную возможность проследить их путь от астероида до метеора и, при возможности, до метеорита на поверхности.

Чтобы оценить эффективность обсерватории, команда под руководством Иена Чоу смоделировала поведение 343 небольших объектов примерно метрового размера. Они базировались на данных Центра исследования околоземных объектов NASA и использовали специальный симулятор обзоров Sorcha.

Результаты показали, что телескоп сможет ежегодно находить один-два таких астероида до их столкновения с Землей – это почти вдвое больше, чем фиксируется сейчас.

В среднем система сможет обнаруживать опасные тела примерно за 1,5 дня до удара, а первые наблюдения будут проводиться примерно за три дня до вхождения в атмосферу. Хотя это небольшой запас времени, он все равно превышает все предыдущие рекорды. До этого самое длинное предупреждение составляло всего 21 час. В некоторых смоделированных случаях астероиды удавалось зафиксировать даже за несколько недель до падения.

Как это работало раньше?

До сих пор другие телескопы смогли зафиксировать только 11 таких импакторов, причем большинство наблюдений было сосредоточено в Северном полушарии, где расположено большинство соответствующих обсерваторий, рассказывает Phys.org. Например, объект 2024 XA1 обнаружили в декабре 2024 года в обсерватории Китт-Пик в Аризоне лишь за 10 часов до столкновения – он упал в отдаленном районе российской Якутии.

Новые возможности обсерватории Рубин помогут выровнять этот географический дисбаланс, ведь ее расположение обеспечит лучший обзор Южного полушария.

Больший запас времени перед ударом открывает новые возможности для ученых. Дополнительные наблюдения позволят точнее определять отражательную способность поверхности астероида, ее структуру, тип, период вращения и другие характеристики. Также станет возможным использование радарных методов наблюдения, что ныне применяются ограниченно.

Важнейшим результатом станет повышение точности прогнозов места падения. Более длинные серии наблюдений помогут лучше определять траекторию объекта и, соответственно, облегчат поиск метеоритов после удара.

Исследования событий 2023 года уже показали, что быстрое привлечение сети наблюдений может обеспечить чрезвычайно точные расчеты – разница между двумя методами определения траектории составила всего 18 метров.

Хотя большинство астероидов падает в океаны, где их невозможно найти, даже в таких случаях дополнительное время на подготовку полезно. Ученые смогут проводить воздушный отбор пыли от болидов – это поможет лучше определять состав космических тел даже без доступа к метеоритам.

Оценка в 1 – 2 объекта в год считается минимальной. На самом деле LSST впервые позволит систематически наблюдать астероиды метрового размера еще до их вхождения в атмосферу. Это существенный шаг вперед в изучении популяции околоземных объектов.

Еще более важным станет предупреждение о редких, но значительно более опасных крупных астероидах. Дополнительные дни или даже недели позволят организовывать глобальные кампании наблюдений, точнее определять орбиты и координировать меры планетарной обороны.