Условной границей между атмосферой Земли и космосом считают линией Кармана, которая проходит примерно на высоте 100 километров над поверхностью планеты. На первый взгляд кажется логичным, что ближайшей к ней является вершина самой высокой горы в мире – Эверест у Непале. Однако такая логика не учитывает одну важную особенность Земли. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Inbox.lv.

Почему ближайшая к космосу точка не на Эвересте?

Наша планета не является идеальным шаром. Из-за вращения она имеет форму сплющенного сфероида – немного приплюснутого у полюсов и выпуклого на экваторе. Это означает, что все точки вблизи экватора расположены дальше от центра Земли, чем точки на больших широтах, даже если их высота над уровнем моря меньше.

Как пишет bb.lv, именно поэтому рекорд принадлежит Эквадору, а точнее вулкану Чимборасо. Его высота составляет 6 268 метров, что значительно ниже 8 848 метров Эвереста. Однако Чимборасо расположен почти на экваторе – всего лишь примерно в одном градусе южной широты. Благодаря экваториальной выпуклости планеты вершина этого вулкана является самая удаленная точкой от центра Земли.

По расчетам, Чимборасо находится примерно на 2,1 километра дальше от центра планеты, чем вершина Эвереста. Соответственно, именно здесь человек оказывается ближе всего к условной границе космоса, не покидая поверхности Земли. С научной точки зрения ответ на вопрос о стране, расположенной ближе всего к космосу, является однозначным – это Эквадор.

Какая локация, в реальность которой сложно поверить?

На испанских Канарских островах есть место, которая напоминает посетителям сцены из научной фантастики. Ведь там тысячи круглых ям в вулканическом пепле, обнесены каменными стенками.

Менее 150 миллиметров в год и мощными атлантическими ветрами. Но местные фермеры адаптировались. Каждую лозу Мальвазии (местный сорт винограда) высаживают в отдельную яму диаметром 2 – 4 метра и до 3 метров глубиной, защищенную полукруглой стеной из вулканического камня. Пепел, то есть песок из вулканического стекла, конденсирует влагу из тумана и воздуха ночью, фильтрует ее к корням и сохраняет от испарения днем, а стены блокируют ветер.