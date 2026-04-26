У многих дома скапливается целая коллекция кабелей – от старых зарядок до устаревших аудио и видео разъемов. Во время уборки технических вещей стоит начать с простого правила: избавиться от "сиротских" кабелей, то есть тех, для которых больше нет подходящих устройств. Это могут быть провода от старых смартфонов, роутеров, компьютеров или CD-плееров. Об этом пишет Cnet.

Какие кабели и адаптеры больше не нужны?

Следующий шаг – сократить количество дублирующих кабелей. Часто пользователи хранят по несколько одинаковых Ethernet или зарядных кабелей, хотя реально используют только один. Рекомендуется оставить максимум один запасной вариант, а остальные отдать или утилизировать.

Среди первых кандидатов на "выход" – большие блоки питания, так называемые "кирпичики". Они занимают много места и часто уже не используются. То же касается лишних кабелей питания для компьютеров, мониторов или проекторов, особенно если соответствующая техника уже отсутствует.

Устаревшие аудио- и видеокабели также постепенно теряют актуальность. Коаксиальные, RCA, компонентные или S-Video кабели почти вытеснены HDMI. Они могут быть полезными только для старой техники, но современные устройства часто даже не имеют соответствующих разъемов.

Аналогичная ситуация с AUX-кабелями и дешевыми проводными наушниками. Хотя они еще используются, их роль постепенно уменьшается из-за распространения Bluetooth. Если такие аксессуары изношены или не используются – от них стоит заменить или избавиться.

Как пишет Wired, отдельно стоит упомянуть адаптеры для кассетных магнитол – если в вашем авто давно нет кассетного проигрывателя, этот аксессуар больше не понадобится.

Относительно кабелей передачи данных, то старые стандарты быстро уходят в прошлое. Mini USB, Micro USB, USB-B и USB-A постепенно заменяются универсальным USB-C. Оставлять стоит только те кабели, которые еще используются, например для старых устройств.

Для владельцев техники Apple актуальным остается Lightning, но старый 30-контактный разъем уже практически не имеет смысла, если вы не пользуетесь старыми iPod. Так же телефонные кабели RJ45 потеряли актуальность, поскольку их функции выполняют Ethernet-соединения.

Вместо большого количества кабелей все чаще используют адаптеры и переходники. Современные USB-C решения позволяют подключать различные устройства с помощью одного кабеля и набора насадок. Особенно это касается питания – технология USB Power Delivery позволяет заряжать даже ноутбуки или старые устройства через универсальный интерфейс.

Впрочем, при использовании таких адаптеров важно учитывать напряжение и полярность, во избежание повреждения техники. Также следует убедиться, что зарядный блок поддерживает необходимую мощность.