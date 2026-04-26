У багатьох вдома накопичується ціла колекція кабелів – від старих зарядок до застарілих аудіо та відео роз’ємів. Під час прибирання технічних речей варто почати з простого правила: позбутися "сирітських" кабелів, тобто тих, для яких більше немає відповідних пристроїв. Це можуть бути дроти від старих смартфонів, роутерів, комп’ютерів або CD-плеєрів. Про це пише Cnet.

Дивіться також Грошова "спадщина" Тіма Кука: вартість Apple зросла на 3,6 трильйони доларів

Які кабелі та адаптери більше не потрібні?

Наступний крок – скоротити кількість дублюючих кабелів. Часто користувачі зберігають по кілька однакових Ethernet або зарядних кабелів, хоча реально використовують лише один. Рекомендується залишити максимум один запасний варіант, а решту віддати або утилізувати.

Серед перших кандидатів на "вихід" – великі блоки живлення, так звані "цеглинки". Вони займають багато місця та часто вже не використовуються. Те саме стосується зайвих кабелів живлення для комп’ютерів, моніторів або проєкторів, особливо якщо відповідна техніка вже відсутня.

Застарілі аудіо- та відеокабелі також поступово втрачають актуальність. Коаксіальні, RCA, компонентні або S-Video кабелі майже витіснені HDMI. Вони можуть бути корисними лише для старої техніки, але сучасні пристрої часто навіть не мають відповідних роз’ємів.

Аналогічна ситуація з AUX-кабелями та дешевими дротовими навушниками. Хоча вони ще використовуються, їх роль поступово зменшується через поширення Bluetooth. Якщо такі аксесуари зношені або не використовуються – їх варто замінити або позбутися.

Як пише Wired, окремо варто згадати адаптери для касетних магнітол – якщо у вашому авто давно немає касетного програвача, цей аксесуар більше не знадобиться.

Щодо кабелів передачі даних, то старі стандарти швидко відходять у минуле. Mini USB, Micro USB, USB-B і USB-A поступово замінюються універсальним USB-C. Залишати варто лише ті кабелі, які ще використовуються, наприклад для старих пристроїв.

Для власників техніки Apple актуальним залишається Lightning, але старий 30-контактний роз’єм уже практично не має сенсу, якщо ви не користуєтесь старими iPod. Так само телефонні кабелі RJ45 втратили актуальність, оскільки їх функції виконують Ethernet-з’єднання.

Замість великої кількості кабелів дедалі частіше використовують адаптери та перехідники. Сучасні USB-C рішення дозволяють підключати різні пристрої за допомогою одного кабелю та набору насадок. Особливо це стосується живлення – технологія USB Power Delivery дає змогу заряджати навіть ноутбуки або старі пристрої через універсальний інтерфейс.

Втім, при використанні таких адаптерів важливо враховувати напругу та полярність, щоб уникнути пошкодження техніки. Також слід переконатися, що зарядний блок підтримує необхідну потужність.