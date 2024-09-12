Дебаты, серьги и теория заговора

После того как даже Fox News и высокопоставленные республиканские деятели признали, что вице-президент Камала Харрис выиграла президентские дебаты, некоторые сторонники бывшего президента Дональда Трампа отчаянно ищут за что бы им зацепиться, чтобы не принимать поражение своего кумира. Конечно же, на помощь приходят теории заговора.

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Что интересно, подобные обвинения со стороны республиканцев в адрес демократов звучат не впервые: мы слышали это в 2020 о Джо Байдене, о Хиллари Клинтон в 2016 году и о Бараке Обаме в 2012 году. Каждый раз все эти теории были развенчаны.

В случае с Харрис сторонники теории заговора утверждали на X и других платформах социальных сетей, что наушники были встроены в ее серьги. В поисках устройств, которые бы подпадали под описание, эти люди утверждали, что Харрис использовала серьги H1 Audio Earrings от Nova. По их словам, эти серьги имеют направленный звук, который слышит только тот, кто их носит. На странице продукта на Kickstarter сказано, что они "размещаются на мочках ушей и проецируют звук изнутри жемчужины прямо в ваш слуховой проход". Конечно, они немного похожи на жемчужные серьги, которые Харрис носила на сцене, но это точно не те самые серьги.

На самом деле блогеры, которые публикуют контент о моде и макияже, уже идентифицировали в серьгах Харрис продукт Tiffany за 800 долларов:

"Камала Харрис не носила серьги-наушники во время дебатов. На ней был жемчуг Tiffany & Co стоимостью 800 долларов", – говорится в заметке.

А вот так выглядят серьги Nova H1 Audio Earrings / Фото Nova

Можно легко заметить, что они имеют совсем другую форму: отличается ножка и размер жемчужины.

Лучший аргумент

Самая большая проблема сережек Nova H1 Audio Earrings в том, что их фактически не существует. Это устройство было частью проекта на Kickstarter, который растворился в воздухе. Серьги нигде нельзя купить онлайн и никогда нельзя было купить.

Nova Products, компания, стоящая за сбором средств, не заходила на Kickstarter с мая 2023 года, а люди, которые пожертвовали на эти устройства свои деньги теперь не имеют ни денег, ни сережек.