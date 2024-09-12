Дебати, сережки та теорія змови

Після того, як навіть Fox News і високопоставлені республіканські діячі визнали, що віцепрезидентка Камала Гарріс виграла президентські дебати, деякі прихильники колишнього президента Дональда Трампа відчайдушно шукають за що б їм зачепитися, щоб не приймати поразку свого кумира. Звісно ж, на допомогу приходять теорії змови.

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Що цікаво, подібні звинувачення з боку республіканців на адресу демократів звучать не вперше: ми чули це у 2020 про Джо Байдена, про Гілларі Клінтон у 2016 році та про Барака Обаму у 2012 році. Щоразу всі ці теорії були розвінчані.

У випадку з Гарріс прихильники теорії змови стверджували на X та інших платформах соціальних мереж, що навушники були вбудовані в її сережки. У пошуках пристроїв, які б підпадали під опис, ці люди стверджували, що Гарріс використовувала сережки H1 Audio Earrings від Nova. За їхніми словами, ці сережки мають спрямований звук, який чує лише той, хто їх носить. На сторінці продукту на Kickstarter сказано, що вони "розміщуються на мочках вух і проєктують звук зсередини перлини прямо у ваш слуховий прохід". Звичайно, вони трохи схожі на перлинні сережки, які Гарріс носила на сцені, але це точно не ті самі сережки.

Насправді блогери, які публікують контент про моду та макіяж, уже ідентифікували в сережках Гарріс продукт Tiffany за 800 доларів:

"Камала Гарріс не носила сережки-навушники під час дебатів. На ній були перли Tiffany & Co вартістю 800 доларів", – йдеться в дописі.

А ось так виглядають сережки Nova H1 Audio Earrings / Фото Nova

Можна легко помітити, що вони мають зовсім іншу форму: відрізняється ніжка та розмір перлини.

Найкращий аргумент

Найбільша проблема сережок Nova H1 Audio Earrings в тому, що їх фактично не існує. Цей пристрій був частиною проєкту на Kickstarter, який розчинився в повітрі. Сережки ніде не можна купити онлайн і ніколи не можна було купити.

Nova Products, компанія, що стоїть за збором коштів, не заходила на Kickstarter з травня 2023 року, а люди, які пожертвували на ці пристрої свої гроші тепер не мають ні грошей, ні сережок.