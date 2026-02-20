Kawasaki Heavy Industries продолжает активно развивать водородные технологии. В октябре 2025 года вместе с Yanmar и Japan Engine Corporation компания успешно провела наземные испытания водородных двигателей для современных кораблей, что может значительно уменьшить выбросы от судов – одних из самых загрязняющих транспортных средств. Параллельно Kawasaki строит хаб для импорта жидкого водорода и новые водородные фрегаты для транспортировки топлива. Об этом пишет Kawasaki.

Как Kawasaki меняет газовые турбины с помощью водорода?

Новая газовая турбина Kawasaki использует до 30% водорода в смеси с традиционным топливом, что снижает выбросы и обеспечивает более чистое горение, уменьшая потребность в обслуживании. Из-за высокой диффузионности водорода и его маленького молекулярного размера двигатель прошел специальные тесты, прежде чем получить утверждение в ноябре 2025 года.

Как пишет Extremetech, турбины можно устанавливать вместо существующих газовых моделей, используя имеющиеся трубопроводы и резервуары. Это позволяет клиентам обновить устаревшие турбины с 2010-х годов без серьезных дополнительных затрат на инфраструктуру.

Для судоходства Kawasaki совместно с Japan Engine Corporation разработала двухтопливные двигатели, способные работать на водороде и дизели, что обеспечивает резервное питание в случае ограниченной доступности водорода.

Японское правительство активно финансирует водородные проекты, что демонстрирует стремление страны диверсифицировать энергетику и двигаться к более чистым экономикам, одновременно сохраняя возможность использования традиционных двигателей в краткосрочной перспективе.