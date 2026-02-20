Kawasaki Heavy Industries продовжує активно розвивати водневі технології. У жовтні 2025 року разом із Yanmar і Japan Engine Corporation компанія успішно провела наземні випробування водневих двигунів для сучасних кораблів, що може значно зменшити викиди від суден – одних з найбільш забруднюючих транспортних засобів. Паралельно Kawasaki будує хаб для імпорту рідкого водню та нові водневі фрегати для транспортування палива. Про це пише Kawasaki.

Як Kawasaki змінює газові турбіни за допомогою водню?

Нова газова турбіна Kawasaki використовує до 30% водню в суміші з традиційним паливом, що знижує викиди та забезпечує більш чисте горіння, зменшуючи потребу в обслуговуванні. Через високу дифузійність водню та його маленький молекулярний розмір двигун пройшов спеціальні тести, перш ніж отримати затвердження у листопаді 2025 року.

Як пише Extremetech, турбіни можна встановлювати замість існуючих газових моделей, використовуючи наявні трубопроводи та резервуари. Це дає змогу клієнтам оновити застарілі турбіни з 2010-х років без серйозних додаткових витрат на інфраструктуру.

Для судноплавства Kawasaki спільно з Japan Engine Corporation розробила двопаливні двигуни, здатні працювати на водні та дизелі, що забезпечує резервне живлення у разі обмеженої доступності водню.

Японський уряд активно фінансує водневі проекти, що демонструє прагнення країни диверсифікувати енергетику та рухатися до більш чистих економік, водночас зберігаючи можливість використання традиційних двигунів у короткостроковій перспективі.