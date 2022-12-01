Двигатель для первой ступени и ускорителей уже подтвердил свою работоспособность, что открывает путь для дальнейшего продвижения к цели. Согласно последним обнародованным планам Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации, для месячных миссий готовят две ракеты-носители: "Чанчжэн-5G" и "Чанчжэн-9".

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Сверхтяжелая ракета "Чанчжэн-9" высотой 110 метров сможет доставлять на лунную орбиту до 50 тонн груза, но произойдет это не раньше 2030 года. Ракета "Чанчжэн-5G" высотой 90 метров появится гораздо раньше - в 2026 или 2027 году, хотя и обещает доставлять к Луне не более 27 тонн полезной нагрузки.

Испытание двигателя

Успешные испытания многоразового двигателя прошли в рамках проекта "Чанчжэн-5G". Первая степень и пара ускорителей будут приводить в движение по семь модернизированных двигателей YF-100N (ранее упоминались двигатели YF-100K) – всего 21 двигатель для первой ступени и ускорителей. Тяга каждого из них составит 130 тонн. Для сравнения, для первой ступени ракеты "Чанчжэн-9" испытываются двигатели YF-130 с тягой 500 тонн.

Испытание двигателя: смотрите видео

На прошлой неделе китайские разработчики опробовали не просто двигатель YF-100N, а сделали это с повторным запуском, что необходимо для плавного спуска первой ступени и ускорителей на землю. Двигатель и первая ступень с ускорителями смогут летать не менее 10 раз каждый. Садиться они будут на морские баржи с системой тросового подхвата за "плавники" по подобию посадочных мачт компании SpaceX для ракеты Starship.

Но пока это все разговоры. Как все это будет работать, покажет время и реальные запуски ракет.