Двигун для першого ступеня і прискорювачів уже підтвердив свою працездатність, що відкриває шлях для подальшого просування до заповітної мети. Згідно з останніми оприлюдненими планами Китайської аерокосмічної науково-технічної корпорації, для місячних місій готують дві ракети-носії: "Чанчжен-5G" і "Чанчжен-9".

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Надважка ракета "Чанчжен-9" висотою 110 метрів зможе доставляти на місячну орбіту до 50 тонн вантажу, але станеться це не раніше 2030 року. Ракета "Чанчжен-5G" заввишки 90 метрів з'явиться набагато раніше – у 2026 або 2027 році, хоча й обіцяє доправляти до Місяця не більше 27 тонн корисного навантаження.

Випробування двигуна

Успішні випробування багаторазового двигуна відбулися в рамках проєкту "Чанчжен-5G". Перший ступінь і пару прискорювачів приводитимуть у рух по сім модернізованих двигунів YF-100N (раніше згадувалися двигуни YF-100K) – загалом 21 двигун для першого ступеня і прискорювачів. Тяга кожного з них сягатиме 130 тонн. Для порівняння, для першого ступеня ракети "Чанчжен-9" випробовуються двигуни YF-130 з тягою 500 тонн.

Випробування двигуна: дивіться відео

Минулого тижня китайські розробники випробували не просто двигун YF-100N, а зробили це з повторним запуском, що необхідно для плавного спуску першої ступені і прискорювачів на землю. Двигун і перший ступінь з прискорювачами зможуть літати щонайменше 10 разів кожен. Сідати вони будуть на морські баржі з системою тросового підхоплення за "плавники" за подобою посадкових щогл компанії SpaceX для ракети Starship.

Але наразі це все лише розмови. Як все це працюватиме насправді покаже час і реальні запуски ракет.