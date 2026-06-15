Китайская компания Neuracle получила важное преимущество в глобальной гонке нейроинтерфейсов. Ее мозговой имплантат NEO одобрен китайским Национальным управлением по медицинским продуктам (NMPA), а само устройство уже включено в ускоренную процедуру интеграции в систему государственного медицинского страхования. Об этом пишет BGR.

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Чем китайский нейроимплант отличается от Neuralink?

По данным Space Daily, система разработана для помощи людям с параличом, вызванным травмами спинного мозга. Главная особенность NEO заключается в том, что для его установки не требуется проникать через твердую мозговую оболочку — внешний защитный слой, окружающий головной и спинной мозг.

Это существенно отличает китайское решение от подхода компании Neuralink, которая имплантирует электродные нити непосредственно в мозговую ткань через отверстие в черепе. Вместо погружения электродов в мозг NEO использует восемь датчиков, которые размещаются поверх твердой мозговой оболочки.

Датчики считывают нейронные сигналы пользователя и передают их в роботизированную перчатку. После этого система преобразует мозговые импульсы в физические движения руки. Такой подход имеет несколько потенциальных преимуществ. В частности, он может снизить риски, связанные с хирургическим вмешательством, а также упростить процедуру получения разрешений регулирующих органов.

Впрочем, в области нейроинтерфейсов всегда существует компромисс между безопасностью и качеством сигнала. Устройства, которые контактируют непосредственно с тканью мозга, обычно получают более подробные данные, но в то же время связаны с более высокими рисками для пациента.

Почему страховка может стать главным преимуществом Китая?

Одной из важнейших новостей стало не только одобрение устройства, но и решение о его включении в механизм софинансирования в рамках государственной системы медицинского страхования Китая.

Это означает, что в будущем пациенты могут получать компенсацию части расходов на установку имплантата. Для технологии, которая только начинает выходить на рынок, такой шаг может существенно ускорить ее распространение.

Эксперты давно отмечают, что успех нейроинтерфейсов зависит не только от технологических характеристик. Не менее важными являются доступность лечения, одобрение регулирующих органов и готовность системы здравоохранения внедрять новые решения. Именно в этом направлении Китай в настоящее время демонстрирует значительный прогресс.

Neuralink делает ставку на масштабные амбиции

Компания Илона Маска продолжает разработку собственных мозговых имплантатов и уже привлекла внимание мира рядом демонстраций.

Среди самых известных экспериментов — управление компьютером с помощью мысли и даже видеоигры, в которые подопытные обезьяны играли благодаря мозговым сигналам. В долгосрочной перспективе Neuralink стремится создать технологии прямого взаимодействия мозга с искусственным интеллектом, а также системы когнитивного усиления человеческих возможностей.

Однако компания продолжает сталкиваться с регуляторными трудностями в США, а сроки массовой коммерциализации ее технологий остаются неопределенными. На этом фоне Neuracle выбрала гораздо более прагматичный путь — сначала решать конкретные медицинские проблемы пациентов, а уже потом масштабировать технологию.

Гонка нейроинтерфейсов становится все более жесткой

Несмотря на доминирование Neuralink в информационном пространстве, рынок интерфейсов "мозг – компьютер" сегодня значительно шире. Одним из самых известных конкурентов является американская компания Synchron. Ее система Stentrode устанавливается через кровеносные сосуды и также не требует проникновения в мозговую ткань.

Другим заметным игроком остается Blackrock Neurotech, которая работает над нейроимплантатами еще с 2008 года. Ее технологии использовались в ряде знаковых исследований, где люди управляли компьютерами, роботизированными конечностями и другими вспомогательными устройствами с помощью мозговых сигналов.

Отдельно развивается и американская компания Paradromics, которая создает высокоскоростные нейроинтерфейсы для восстановления речи у людей с тяжелыми неврологическими нарушениями.

Сегодня становится все более очевидным, что борьба в области нейроинтерфейсов ведется не только за самый мощный чип или самые амбициозные возможности. Не менее важными факторами становятся безопасность, одобрение регулирующих органов, доступность для пациентов и интеграция в системы здравоохранения.

Именно поэтому одобрение NEO и перспектива его покрытия государственным медицинским страхованием могут оказаться не менее важными для будущего рынка, чем самые громкие эксперименты Neuralink. Если технология подтвердит свою эффективность в клинической практике, Китай может получить одну из первых массовых платформ нейроинтерфейсов для медицинского применения.