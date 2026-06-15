Китайська компанія Neuracle отримала важливу перевагу в глобальній гонці нейроінтерфейсів. Її мозковий імплант NEO схвалило китайське Національне управління медичної продукції (NMPA), а сам пристрій уже включили до прискореної процедури інтеграції в систему державного медичного страхування. Про це пише BGR.

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Чим китайський нейроімплант відрізняється від Neuralink?

За даними Space Daily, система розроблена для допомоги людям із паралічем, спричиненим травмами спинного мозку. Головна особливість NEO полягає в тому, що для його встановлення не потрібно проникати крізь тверду мозкову оболонку – зовнішній захисний шар, який оточує головний і спинний мозок.

Це суттєво відрізняє китайське рішення від підходу компанії Neuralink, яка імплантує електродні нитки безпосередньо в мозкову тканину через отвір у черепі. Замість занурення електродів у мозок NEO використовує вісім сенсорів, які розміщуються поверх твердої мозкової оболонки.

Сенсори зчитують нейронні сигнали користувача та передають їх до роботизованої рукавички. Після цього система перетворює мозкові імпульси на фізичні рухи руки. Такий підхід має кілька потенційних переваг. Зокрема, він може зменшити ризики, пов'язані з хірургічним втручанням, а також спростити процедуру отримання регуляторних дозволів.

Втім, у галузі нейроінтерфейсів завжди існує компроміс між безпечністю та якістю сигналу. Пристрої, які контактують безпосередньо з тканиною мозку, зазвичай отримують детальніші дані, але водночас пов'язані з вищими ризиками для пацієнта.

Чому страховка може стати головною перевагою Китаю?

Однією з найважливіших новин стало не лише схвалення пристрою, а й рішення про його включення до механізму співфінансування в межах державної системи медичного страхування Китаю.

Це означає, що в майбутньому пацієнти можуть отримувати компенсацію частини витрат на встановлення імпланту. Для технології, яка лише починає виходити на ринок, такий крок може суттєво прискорити її поширення.

Експерти давно наголошують, що успіх нейроінтерфейсів залежить не тільки від технологічних характеристик. Не менш важливими є доступність лікування, регуляторне схвалення та готовність системи охорони здоров'я впроваджувати нові рішення. Саме на цьому напрямку Китай наразі демонструє значний прогрес.

Neuralink робить ставку на масштабні амбіції

Компанія Ілона Маска продовжує розробку власних мозкових імплантів і вже привернула увагу світу низкою демонстрацій.

Серед найвідоміших експериментів – керування комп'ютером за допомогою думки та навіть відеоігри, в які піддослідні мавпи грали завдяки мозковим сигналам. У довгостроковій перспективі Neuralink прагне створити технології прямої взаємодії мозку зі штучним інтелектом, а також системи когнітивного підсилення людських можливостей.

Однак компанія продовжує стикатися з регуляторними труднощами у США, а терміни масової комерціалізації її технологій залишаються невизначеними. На цьому тлі Neuracle обрала значно прагматичніший шлях – спочатку вирішувати конкретні медичні проблеми пацієнтів, а вже потім масштабувати технологію.

Гонка нейроінтерфейсів стає дедалі жорсткішою

Попри домінування Neuralink в інформаційному просторі, ринок інтерфейсів "мозок – комп'ютер" сьогодні значно ширший. Одним із найбільш відомих конкурентів є американська компанія Synchron. Її система Stentrode встановлюється через кровоносні судини та також не потребує проникнення в мозкову тканину.

Іншим помітним гравцем залишається Blackrock Neurotech, яка працює над нейроімплантами ще з 2008 року. Її технології використовувалися в низці знакових досліджень, де люди керували комп'ютерами, роботизованими кінцівками та іншими допоміжними пристроями за допомогою мозкових сигналів.

Окремо розвивається й американська компанія Paradromics, яка створює високошвидкісні нейроінтерфейси для відновлення мовлення в людей із важкими неврологічними порушеннями.

Сьогодні стає дедалі очевидніше, що боротьба в галузі нейроінтерфейсів ведеться не лише за найпотужніший чип або найамбітніші можливості. Не менш важливими факторами стають безпечність, регуляторне схвалення, доступність для пацієнтів та інтеграція в системи охорони здоров'я.

Саме тому схвалення NEO та перспектива його покриття державним медичним страхуванням можуть виявитися не менш важливими для майбутнього ринку, ніж найгучніші експерименти Neuralink. Якщо технологія підтвердить свою ефективність у клінічній практиці, Китай може отримати одну з перших масових платформ нейроінтерфейсів для медичного застосування.