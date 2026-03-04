Как земные организмы обошли законы медленной эволюции?

Исследование, проведенное специалистами Техасского университета в Остине, заставляет пересмотреть устоявшиеся взгляды на темпы восстановления жизни. Вместо ожидаемых десятков тысяч лет, первые новые виды планктона начали появляться менее чем через 2 000 лет после падения астероида Чиксулуб, пишет SciTechDaily.

Ведущий автор исследования и профессор Института геофизики Техасского университета Кристофер Лоури, характеризует эти темпы как невероятно быстрые. По его словам, зафиксированная скорость изменений является уникальной и не имеет аналогов в ранее изученных палеонтологических летописях, ведь при обычных условиях формирование новых видов растягивается на миллионы лет.

Предыдущие представления базировались на предположении, что накопление осадков после катастрофы происходило с той же интенсивностью, что и до нее. Ученые определяли границу вымирания по мировому геологическому маркеру, известным как граница мелового и палеогенового периодов. Однако разрушение экосистем внесло существенные коррективы в этот процесс.

Почти полное исчезновение известкового планктона, который после гибели формирует морское дно, в сочетании с усиленной эрозией суши из-за гибели растительности, кардинально изменило скорость формирования геологических слоев. Из-за этого традиционное измерение толщины осадков давало ложное представление о настоящем времени, прошедшего времени.

Например, на разрезе Эль-Кеф в Тунисе исследователи изучали уровни залегания окаменелостей, где белая линейка длиной примерно 53 сантиметра помогала фиксировать слои над границей катастрофы.



Граница мелового и палеогенового периодов, а также место во времени, где нашли следы новых организмов / Фото Хулио Сепульведа / Кристофер Лоури

Для получения точных данных команда использовала данные об изотопе гелий-3. Это вещество попадает из космоса на дно океана со стабильной скоростью. Если гелия-3 в определенном слое много, это свидетельствует об очень медленном формировании осадка, а низкая концентрация указывает на стремительное накопление породы. Этот метод позволил ученым с высокой точностью вычислить скорость оседания частиц и определить время появления новых обитателей океана.

Исследователи проанализировали образцы из шести ключевых точек в Европе, Северной Африке и Мексиканском заливе. В центре внимания оказался микроскопический вид фораминифер Parvularugoglobigerina eugubina, который является важным индикатором экологического восстановления.



Эволюция этого вида примерно через 6400 лет после удара астероида меняет наше восприятие восстановления жизни / Фото Кристофера Лоури

Анализ показал, что этот вид эволюционировал в период между 3,5 и 11 тысячами лет после удара Чиксулуба, в зависимости от географического расположения. В частности, на уровне 50 сантиметров над границей вымирания было зафиксировано появление первых представителей этого вида примерно через 6 600 лет после столкновения.

Кроме него, были идентифицированы и другие виды планктона, некоторые из которых возникли менее чем через 2 000 лет.

Палеобиолог Тимоти Браловер, соавтор работы, опубликованной в журнале Geology, отмечает, что восстановление сложных форм жизни за такой короткий период, который можно назвать геологическим мгновением, поражает воображение. По уточненным данным, в течение примерно 6 000 лет после падения астероида сформировалось от 10 до 20 новых видов фораминифер. Хотя в научном сообществе продолжаются дискуссии относительно того, сколько из этих форм можно считать отдельными видами, общая тенденция к быстрому восстановлению биоразнообразия очевидна.

Эта новая хронология подчеркивает, насколько стремительной может быть эволюция, когда среда подвергается резким и глубоким трансформациям. Жизнь оказалась гораздо более устойчивой, чем считалось ранее, что дает основания для определенного оптимизма относительно выживания современных видов под давлением антропогенного разрушения природных сред обитания.

Начавшееся тогда возрождение морской экосистемы,, продолжалось в течение следующих 10 миллионов лет, формируя новый облик нашей планеты.