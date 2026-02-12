Как возникает "огненное кольцо"?

Это астрономическое явление случается, когда Луна проходит непосредственно между Землей и Солнцем. Поскольку в этот момент спутник находится на большем расстоянии от нашей планеты, чем обычно, он выглядит меньше и не может полностью закрыть солнечный диск, рассказывает 24 Канал.

В результате вокруг темного силуэта Луны образуется тонкое и яркое кольцо света. В отличие от полного затмения, которое на мгновение погружает часть мира в темноту, кольцеобразное создает специфический визуальный эффект, когда Луна блокирует около 96% поверхности звезды. Пиковая фаза "огненного кольца" продлится от нескольких моментов до 2 минут и 20 секунд.

Каким будет график фаз солнечного затмения?

На пике явления вокруг темного силуэта Луны остается сияющая полоска, что фактически является эквивалентом полной фазы во время обычного солнечного затмения, объясняет Space.com.

Глобальный старт события начнется 17 февраля в 11:56 по киевскому времени (09:56 GMT) с так называемого "первого контакта". В этот момент Луна начнет свое движение по солнечному диску слева направо, постепенно закрывая его поверхность.

Для тех немногих людей, которые будут находиться на изолированных антарктических станциях, например "Конкордия", Солнце будет превращаться во все более тонкий огненный серп, висящий низко над юго-западным горизонтом.

Фаза анулярности, или квазиполного затмения, стартует в 13:42 по Киеву, когда тень начнет свой путь через ледяной континент. Этот этап, известный как "второй контакт", продлится на станции Конкордия чуть менее двух часов, позволяя наблюдать золотое кольцо в потемневшем небе.

Момент максимального затмения, когда Луна расположится точно в центре солнечного диска с точки зрения наблюдателя, наступит в 14:12 по киевскому времени. После этого наступит "третий контакт", когда силуэт спутника коснется внешнего края Солнца, разрывая целостность кольца и возвращая явление к частичной фазе.

В течение следующего часа Луна будет отступать, превращая серп обратно в привычный яркий круг, до "четвертого контакта", когда последний фрагмент тени исчезнет со светила.

Где будет видно затмение 17 февраля?

Траектория затмения будет иметь ширину около 760 километров. Она будет пролегать над Антарктидой, где лучшие условия для наблюдения получат исследователи на отдаленных станциях. В частности, явление будут наблюдать на франко-итальянской базе "Конкордия", расположенной на плато Купол С. Поскольку событие приходится на лето в Южном полушарии, на этих станциях будет находиться от 50 до 200 человек.



Траектория кольцевого солнечного затмения 17 февраля 2026 года / Фото Michael Zeiler/EclipseAtlas.com

Жители других регионов тоже смогут присоединиться к событию.

Частичные фазы затмения увидят на юге Чили и Аргентины сразу после восхода солнца.

Также космическое шоу будет доступно для наблюдателей в южных областях Южно-Африканской Республики.

Солнечное затмение начнется в 07:01 по всемирному времени (UTC).

Безопасность является критически важной во время наблюдения: смотреть на солнце можно только через специальные очки для затмения, поскольку обычные солнцезащитные аксессуары не защищают от необратимого повреждения глаз. Также специалисты советуют использовать проекторы с маленьким отверстием для косвенного наблюдения.

Но для украинцев это не проблема, ведь мы, к сожалению, не сможем увидеть его собственными глазами. Однако ничто не остановит от того, чтобы полюбоваться этим астрономическим явлением онлайн.

Как увидеть солнечное затмение онлайн?

Многие обсерватории организуют прямые трансляции таких мероприятий, как солнечные или лунные затмения. Найти такую трансляцию накануне события будет не проблема.

Одним из тех сервисов, которые точно будут освещать событие, будет YouTube-канал Virtual Telescope.

Больше интересных сайтов о затмении

Вы можете найти краткий итог всех солнечных затмений до 2030 года на портале NASA, посвященном затмениям.

Больше о солнечных и лунных затмениях читайте на EclipseWise.com, ресурсе, посвященном прогнозам затмений, а также просмотрите прекрасные карты на сайте картографа затмений Майкла Зейлера EclipseAtlas.com и интерактивные карты Google Maps на веб-сайте о затмениях Ксавье Жубье.

Прогнозы климата и погоды от метеоролога Джея Андерсона можно найти на eclipsophile.com.

Когда снова можно будет увидеть такое затмение?

Следующая возможность увидеть кольцеобразное затмение появится 6 февраля 2027 года в Чили, Аргентине, Бразилии и Западной Африке. В 2028 году явление посетит Эквадор и Перу, а летом 2030 года "огненное кольцо" увидят жители Алжира, Туниса, Греции, Турции, Китая и Японии.