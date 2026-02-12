Як виникає "вогняне кільце"?

Це астрономічне явище трапляється, коли Місяць проходить безпосередньо між Землею та Сонцем. Оскільки в цей момент супутник перебуває на більшій відстані від нашої планети, ніж зазвичай, він виглядає меншим і не може повністю закрити сонячний диск, розповідає 24 Канал.

У результаті навколо темного силуету Місяця утворюється тонке та яскраве кільце світла. На відміну від повного затемнення, яке на мить занурює частину світу в темряву, кільцеподібне створює специфічний візуальний ефект, коли Місяць блокує близько 96% поверхні зірки. Пікова фаза "вогняного кільця" триватиме від декількох моментів до 2 хвилин і 20 секунд.

Яким буде графік фаз сонячного затемнення?

На піку явища навколо темного силуету Місяця залишається сяюча смужка, що фактично є еквівалентом повної фази під час звичайного сонячного затемнення, пояснює Space.com.

Глобальний старт події розпочнеться 17 лютого об 11:56 за київським часом (09:56 GMT) з так званого "першого контакту". У цей момент Місяць почне свій рух по сонячному диску зліва направо, поступово закриваючи його поверхню.

Для тих небагатьох людей, які перебуватимуть на ізольованих антарктичних станціях, як-от "Конкордія", Сонце перетворюватиметься на все тонший вогняний серп, що висітиме низько над південно-західним горизонтом.

Фаза анулярності, або квазіповного затемнення, стартує о 13:42 за Києвом, коли тінь почне свій шлях через крижаний континент. Цей етап, відомий як "другий контакт", триватиме на станції Конкордія трохи менше двох годин, дозволяючи спостерігати золоте кільце в потемнілому небі.

Момент максимального затемнення, коли Місяць розташується точно в центрі сонячного диска з погляду спостерігача, настане о 14:12 за київським часом. Після цього наступить "третій контакт", коли силует супутника торкнеться зовнішнього краю Сонця, розриваючи цілісність кільця та повертаючи явище до часткової фази.

Протягом наступної години Місяць відступатиме, перетворюючи серп назад на звичне яскраве коло, аж до "четвертого контакту", коли останній фрагмент тіні зникне зі світила.

Де буде видно затемнення 17 лютого?

Траєкторія затемнення матиме ширину близько 760 кілометрів. Вона пролягатиме над Антарктидою, де найкращі умови для спостереження отримають дослідники на віддалених станціях. Зокрема, явище спостерігатимуть на франко-італійській базі "Конкордія", що розташована на плато Купол С. Оскільки подія припадає на літо у Південній півкулі, на цих станціях перебуватиме від 50 до 200 осіб.



Траєкторія кільцевого сонячного затемнення 17 лютого 2026 року / Фото Michael Zeiler/EclipseAtlas.com

Мешканці інших регіонів теж зможуть долучитися до події.

Часткові фази затемнення побачать на півдні Чилі та Аргентини одразу після сходу сонця.

Також космічне шоу буде доступним для спостерігачів у південних областях Південно-Африканської Республіки.

Сонячне затемнення розпочнеться о 07:01 за всесвітнім часом (UTC).

Безпека є критично важливою під час спостереження: дивитися на сонце можна лише через спеціальні окуляри для затемнення, оскільки звичайні сонцезахисні аксесуари не захищають від незворотного пошкодження очей. Також фахівці радять використовувати проєктори з маленьким отвором для непрямого спостереження.

Та для українців це не проблема, адже ми, на жаль, не зможемо побачити його на власні очі. Однак ніс ніщо не зупинить від того, щоб помилуватися цим астрономічним явищем онлайн.

Як побачити сонячне затемнення онлайн?

Чимало обсерваторій організовують прямі трансляції таких заходів, як сонячні чи місячні затемнення. Знайти таку трансляцію напередодні події буде не проблема.

Одним з тих сервісів, які точно висвітлюватимуть подію, буде YouTube-канал Virtual Telescope.

Більше цікавих сайтів про затемнення

Ви можете знайти стислий підсумок усіх сонячних затемнень до 2030 року на порталі NASA, присвяченому затемненням.

Більше про сонячні та місячні затемнення читайте на EclipseWise.com, ресурсі, присвяченому прогнозам затемнень, а також перегляньте прекрасні карти на сайті картографа затемнень Майкла Зейлера EclipseAtlas.com та інтерактивні карти Google Maps на веб-сайті про затемнення Ксав'є Жуб'є.

Прогнози клімату та погоди від метеоролога Джея Андерсона можна знайти на eclipsophile.com.

Коли знову можна буде побачити таке затемнення?

Наступна можливість побачити кільцеподібне затемнення з'явиться 6 лютого 2027 року в Чилі, Аргентині, Бразилії та Західній Африці. У 2028 році явище завітає до Еквадору та Перу, а влітку 2030 року "вогняне кільце" побачать мешканці Алжиру, Тунісу, Греції, Туреччини, Китаю та Японії.