На кадрах видно, как несколько ярко-красных вспышек вырываются из верхней части облаков, напоминая гигантские световые щупальца, тянущиеся в космическое пространство, пишет издание India Today.

Чем являются спрайты на самом деле?

В отличие от традиционной молнии, которую мы привыкли видеть во время дождя, спрайты возникают значительно выше. Если обычные разряды происходят внутри облаков или между облаками и землей, то эти красные вспышки рождаются на высоте от 50 – 90 километров над поверхностью Земли.

Ученые классифицируют спрайты как тип переходных световых событий (Transient Luminous Events, или TLE). Это очень короткие вспышки света, которые появляются над эпицентром мощных гроз.

Механизм их возникновения довольно сложный. Спрайты появляются тогда, когда мощные разряды молнии под облаками создают сильные электрические поля в верхних слоях атмосферы. Эти поля возбуждают молекулы азота, заставляя их излучать характерное красное сияние.

По своей структуре спрайты могут быть чрезвычайно разнообразными: от форм, напоминающих медуз или колонны, до фигур, похожих на морковь или разветвленные корни деревьев. Столбы света, которые недавно зафиксировали над Тибетом, называют одними из самых четких форм, которые когда-либо удавалось записать на видео.

Несмотря на то, что спрайты могут простираться на десятки километров в небе, они длятся всего несколько миллисекунд. Именно из-за такой скоротечности их почти невозможно заметить невооруженным глазом.

Эта особенность долгое время делала спрайты мифическим явлением. В течение многих десятилетий пилоты самолетов сообщали о странных вспышках над штормами, но наука относилась к этим свидетельствам скептически. Первое фотографическое доказательство существования спрайтов получили только в 1989 году. С тех пор развитие высокоскоростных камер и технологий съемки при слабом освещении помогло исследователям задокументировать и изучить эти неуловимые атмосферные события.

Тибет стал идеальным местом для наблюдения за спрайтами благодаря своим уникальным географическим особенностям. Большая высота над уровнем моря и относительно чистое небо создают идеальные условия для мониторинга верхних слоев атмосферы. Грозы, развивающиеся над этим регионом, генерируют сверхмощные удары молний, необходимые для запуска спрайтов. В то же время разреженная атмосфера и минимальное световое загрязнение значительно улучшают видимость для камер исследователей.

Кроме визуальной эстетики, спрайты имеют огромное научное значение. Исследователи изучают их, чтобы лучше понять, как грозы взаимодействуют с верхними слоями атмосферы Земли и околоземной космической средой. Это помогает раскрыть тайны глобальной электрической цепи нашей планеты.