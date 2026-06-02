На кадрах видно, як кілька яскраво-червоних спалахів вириваються з верхньої частини хмар, нагадуючи велетенські світлові щупальця, що тягнуться в космічний простір, пише видання India Today.

Чим є спрайти насправді?

На відміну від традиційної блискавки, яку ми звикли бачити під час дощу, спрайти виникають значно вище. Якщо звичайні розряди відбуваються всередині хмар або між хмарами та землею, то ці червоні спалахи народжуються на висоті від 50 – 90 кілометрів над поверхнею Землі.

Науковці класифікують спрайти як тип перехідних світлових подій (Transient Luminous Events, або TLE). Це надзвичайно короткі спалахи світла, які з'являються над епіцентром потужних гроз.

Механізм їхнього виникнення доволі складний. Спрайти з'являються тоді, коли потужні розряди блискавки під хмарами створюють сильні електричні поля у верхніх шарах атмосфери. Ці поля збуджують молекули азоту, змушуючи їх випромінювати характерне червоне сяйво.

За своєю структурою спрайти можуть бути надзвичайно різноманітними: від форм, що нагадують медуз або колони, до фігур, схожих на моркву чи розгалужені коріння дерев. Стовпи світла, які нещодавно зафіксували над Тибетом, називають одними з найбільш чітких форм, які коли-небудь вдавалося записати на відео.

Спрайти над Гімалаями: дивіться відео

Попри те, що спрайти можуть простягатися на десятки кілометрів у небі, вони тривають лише кілька мілісекунд. Саме через таку швидкоплинність їх майже неможливо помітити неозброєним оком.

Ця особливість тривалий час робила спрайти міфічним явищем. Протягом багатьох десятиліть пілоти літаків повідомляли про дивні спалахи над штормами, але наука ставилася до цих свідчень скептично. Перший фотографічний доказ існування спрайтів отримали лише у 1989 році. Відтоді розвиток високошвидкісних камер і технологій зйомки при слабкому освітленні допоміг дослідникам задокументувати та вивчити ці невловимі атмосферні події.

Тибет став ідеальним місцем для спостереження за спрайтами завдяки своїм унікальним географічним особливостям. Велика висота над рівнем моря та відносно чисте небо створюють ідеальні умови для моніторингу верхніх шарів атмосфери. Грози, що розвиваються над цим регіоном, генерують надпотужні удари блискавок, необхідні для запуску спрайтів. Водночас розріджена атмосфера та мінімальне світлове забруднення значно покращують видимість для камер дослідників.

Окрім візуальної естетики, спрайти мають величезне наукове значення. Дослідники вивчають їх, щоб краще зрозуміти, як саме грози взаємодіють із верхніми шарами атмосфери Землі та навколоземним космічним середовищем. Це допомагає розкрити таємниці глобального електричного ланцюга нашої планети.