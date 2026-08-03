Под ледником Тейлора в Антарктиде ученые обнаружили уникальную экосистему морских микроорганизмов, хотя до ближайшего океана отсюда более 32 километров. Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature Geoscience, помогло лучше понять происхождение знаменитого "Кровавого водопада" и подтвердило его давнюю связь с морем. Об этом пишет Popsci.

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Как морская жизнь оказалась вдали от океана?

"Кровавый водопад" расположен на восточной окраине ледника Тейлора в антарктических Сухих долинах Мак-Мердо. Поток ярко-красноватой воды впадает в озеро Бонни, а характерный цвет ему придает чрезвычайно соленый рассол с высоким содержанием железа, который вытекает из-под ледника. На протяжении многих лет ученые пытались выяснить, откуда берется эта вода.

Новое исследование показало, что соленый рассол содержит отдельное сообщество микроорганизмов, характерных именно для морской среды. Это стало весомым доказательством того, что водная система под ледником имеет морское происхождение.

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Что именно обнаружили исследователи?

Для исследования ученые проанализировали 167 образцов воды, осадочных пород и воздуха. Используя современные генетические методы, они определили, какие микроорганизмы населяют различные участки региона.

Результаты показали, что красный лед, отложения и ил у нижней части ледника почти полностью заселены организмами, связанными с морской средой. В то же время в прилегающих районах преобладали типичные пресноводные и наземные микроорганизмы.

Древнее море под толщей льда

Предыдущие геохимические исследования уже предполагали, что источник воды сформировался в тот период, когда уровень Мирового океана был выше и морская вода затопила долину Тейлора. Позже климат изменился, уровень моря понизился, а ледник Тейлора продвинулся вперед и отрезал этот резервуар от океана.

Новые результаты подтверждают эту гипотезу не только с геологической, но и с биологической точки зрения.

Исследователи также проанализировали молекулы информационной рибонуклеиновой кислоты, что свидетельствует об активности клеток. Это показало, что микроорганизмы не просто сохранились под льдом как своеобразные "биологические капсулы времени", но и остаются живыми и активными.

"Биологическая активность, которую мы наблюдали при анализе информационной рибонуклеиновой кислоты, свидетельствует о том, что это реликтовое морское сообщество не просто застыло во времени, а смогло выжить, несмотря на кардинальное изменение окружающей среды. То, насколько далеко эти организмы распространились в Сухих долинах, может быть очень важным для понимания масштабов древних затоплений", – пояснил Аллен.

Почему это открытие важно?

Ученые планируют провести дополнительное секвенирование геномов, чтобы определить, когда именно морские и наземные микроорганизмы начали эволюционировать отдельно друг от друга. Это поможет лучше понять историю климатических изменений в Антарктиде и развитие жизни в экстремальных условиях.

Эндрю Аллен отмечает, что подобные открытия в очередной раз демонстрируют, насколько неожиданными могут быть результаты научных исследований.

Жизнь не перестает удивлять. Если исследовать достаточно внимательно, мы снова и снова находим то, чего совершенно не ожидали, – подытожил ученый.