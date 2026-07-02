Производители уже давно научились выпускать отличные беспроводные мыши. В ассортименте Logitech достаточно моделей, которые прекрасно подходят для работы, монтажа, программирования или путешествий. Но Mobi Fold – это совсем другая история. Редакция Техно 24 несколько недель использовала эту мышь в работе и может поделиться своими впечатлениями.

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Прежде всего обращу ваше внимание на то, что это не очередная компактная мышь – это устройство, которое буквально складывается пополам, превращаясь из полноценного манипулятора в небольшой плоский прямоугольник. И именно эта особенность определяет все – от дизайна до эргономики.

Уже через несколько дней использования становится ясно, что Logitech не пыталась создать преемника MX Anywhere. Компания создала максимально легкую мышь для людей, которые работают в дороге и не хотят полагаться исключительно на сенсорную панель ноутбука.

Дизайн напоминает нечто культовое

Если вы помните серию Microsoft Arc Mouse, то Mobi Fold сразу же вызовет очень знакомые ощущения. Создатели явно вдохновлялись этой идеей, хотя и реализовали ее по-своему.

Без упоминаний о Microsoft Arc не обойтись / Фото 24 Канала

В сложенном виде мышь занимает минимум места. Она легко помещается даже в небольшой карман рюкзака, сумки или чехла для ноутбука. Вес также почти не ощущается, поэтому носить ее каждый день – совсем не проблема.

Для начала работы достаточно просто разложить корпус. Конструкция автоматически переходит в рабочий режим, а когда ее сложить обратно – мышь выключается сама. Это мелочь, но именно такие детали делают использование максимально комфортным: не нужно помнить о кнопках питания или беспокоиться из-за случайных нажатий во время транспортировки.

Logitech Mobi Fold удобно складывается в маленький прямоугольник / Фото 24 Канала

Минимализм без лишних элементов

Logitech максимально упростила конструкцию. Здесь есть три физические кнопки, которые работают очень тихо (кроме средней кнопки). Нажатия хорошо ощущаются, но почти не создают шума, что особенно приятно в офисе или кафе.

Дизайн прост и даже минималистичен / Фото 24 Канала

Что касается средней кнопки, то она немного громче и скрывает еще один сюрприз. Поскольку традиционного колесика прокрутки в мышке нет – используется сенсорная полоса. Она позволяет прокручивать документы и страницы в браузере и, конечно же, поддерживает нажатие, как средняя кнопка мыши.

На нижней стороне находится кнопка переключения между тремя Bluetooth-устройствами, светодиодные индикаторы активного подключения, датчик и скользящие ножки. Заряжается мышь через современный порт USB Type-C.

Насколько удобно работать с MOBI FOLD?

Именно во время работы проявляется главный компромисс Mobi Fold. После раскладывания мышь образует своеобразную "заостренную арку". Такая форма выглядит необычно, но работать с ней довольно легко – буквально за несколько минут адаптируешься.

Впрочем, чудес ждать не стоит. Из-за центрального шарнира в корпусе есть заметный разрыв. Соответственно, большому пальцу и мизинцу просто некуда нормально опереться. Если пользоваться мышью много часов подряд, эргономика уже уступает классическим моделям.

Есть еще одна особенность, которую я заметил во время работы. Классическая архитектура мыши такова, что сенсор расположен посередине, и это играет важную роль для микродвижений во время работы. Поскольку в MOBI FOLD сенсор расположен вверху, поначалу несколько непривычно вести курсор.

Мышь легкая и удобная, однако имеет несколько компромиссов / Фото 24 Канала

Это трудно объяснить, но это сразу ощущается при работе. Обычно я поддвигаю мышь микродвижением, толкая ее нижнюю часть, и корректирую положение курсора, а здесь нужно перемещать именно верхнюю часть мыши и учитывать это. Иногда возникает ощущение, что курсор просто не реагирует на движение кисти.

С другой стороны, симметричная конструкция делает ее одинаково удобной как для правшей, так и для левшей. Это приятный бонус, который встречается не так часто.

Сенсор расположен вверху, и это несколько влияет на управление / Фото 24 Канала

Преимущества и недостатки сенсора

Больше всего вопросов вызывает именно сенсорная прокрутка. Она работает точно, поддерживает настройку чувствительности и позволяет комфортно пролистывать длинные документы. Но если вы привыкли к качественным механическим колесикам Logitech – разницу почувствуете мгновенно.

Прокрутка не настолько плавная, а тактильной обратной связи практически нет. Но насколько это критично? Скорее всего, нет. Особенно если сравнивать MOBI FOLD с сенсорными панелями большинства ноутбуков. В таком случае мышь все равно обеспечивает значительно более быструю и комфортную работу.

Автономность без лишних переживаний

Logitech обещает до 30 дней автономной работы. Если судить по собственному опыту, то эта цифра вполне реалистична, особенно если это не основная мышь, с которой вы работаете дома или в офисе, а именно аксессуар для удаленной работы в кафе или поезде. Из собственных наблюдений отмечу, что даже при регулярном использовании аккумулятор разряжается довольно медленно.

Порт USB-C для зарядки расположен на нижней грани корпуса / Фото 24 Канала

Если же по каким-то причинам вы забыли зарядить мышь, но вам нужно спешить – здесь есть функция быстрой зарядки. Как отмечает Logitech, всего одна минута у зарядного устройства добавляет примерно 22 часа работы. Если вспомнить о мышке уже перед выходом из дома – этого хватит на несколько полноценных рабочих дней.

Есть лишь один нюанс: кабеля и зарядного адаптера в комплекте нет. Придется использовать тот самый USB Type-C, которым вы заряжаете смартфон или ноутбук.

Для кого создана Logitech Mobi Fold

Эта модель точно не универсальна. Если вы постоянно работаете за одним столом, много редактируете фото, монтируете видео или проводите за компьютером по 8–10 часов ежедневно, логичнее обратить внимание на другие классические модели. Они более удобны, функциональны и оснащены более качественной колесиком прокрутки.

Но если ваш рабочий день проходит в поездах, самолетах, коворкингах, отелях или кафе, ситуация кардинально меняется.

MOBI FOLD занимает настолько мало места, что ее можно просто положить рядом с зарядкой и даже не вспоминать о ней до момента работы. Именно эта незаметность и является ее главным преимуществом.

Кстати, через приложение Logitech Options+ можно переназначить действия кнопок или изменить поведение управления, поэтому базовую функциональность легко адаптировать под собственные привычки.

Logitech Mobi Fold удобна и компактна, хотя и не без нюансов / Фото 24 Канала

Вердикт

Logitech Mobi Fold – очень нишевый продукт, но он честно выполняет свою задачу.

Мышь не претендует на звание самой удобной на рынке и не предлагает революционных технологий. Ее главная идея гораздо проще – обеспечить полноценное управление курсором там, где обычную мышь брать с собой просто неудобно.

Да, за ультракомпактность приходится платить эргономикой. Сенсорная колесико уступает механическому, а цена может показаться слишком высокой для столь специализированного аксессуара.

Однако если вы регулярно работаете в дороге и каждый раз ловите себя на мысли, что тачпад только замедляет работу, Logitech MOBI FOLD может стать именно тем аксессуаром, который почти не занимает места в сумке, но заметно повышает комфорт работы. Для своей узкой аудитории это одна из самых интересных дорожных мышей, которые сегодня можно найти.