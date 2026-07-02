Виробники давно навчилися робити чудові бездротові мишки. В асортименті Logitech достатньо моделей, які чудово підходять для роботи, монтажу, програмування чи подорожей. Але Mobi Fold – зовсім інша історія. Редакція Техно 24 кілька тижнів використовувала мишку в роботі і має що розповісти.

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Передусім зверну вашу увагу, що це не чергова компактна мишка – це пристрій, який буквально складається навпіл, перетворюючись із повноцінного маніпулятора на невеликий плоский прямокутник. І саме ця особливість визначає все – від дизайну до ергономіки.

Вже після кількох днів використання стає зрозуміло, що Logitech не намагалася створити наступника MX Anywhere. Компанія зробила максимально легку мишку для людей, які працюють у дорозі та не хочуть покладатися виключно на сенсорну панель ноутбука.

Дизайн нагадує дещо культове

Якщо ви пам'ятаєте серію Microsoft Arc Mouse, то Mobi Fold одразу ж викличе дуже знайомі відчуття. Творці явно надихалися цією ідеєю, хоча реалізували її по-своєму.

Без згадок Microsoft Arc не обійтися / Фото 24 Каналу

У складеному вигляді мишка займає мінімум місця. Вона легко поміщається навіть у невелику кишеню рюкзака, сумки або чохла для ноутбука. Вага також майже не відчувається, тому носити її щодня зовсім не проблема.

Для початку роботи достатньо просто розгорнути корпус. Конструкція автоматично переходить в робочий режим, а коли скласти її назад – мишка вимикається сама. Це дрібниця, але саме такі деталі роблять використання максимально комфортним: не потрібно пам'ятати про кнопки живлення чи хвилюватися через випадкові натискання під час транспортування.

Logitech Mobi Fold зручно складається в маленький прямокутник / Фото 24 Каналу

Мінімалізм без зайвих елементів

Logitech максимально спростила конструкцію. Тут є три фізичні кнопки, які працюють дуже тихо (окрім середньої кнопки). Натискання добре відчуваються, але майже не створюють шуму, що особливо приємно в офісі або кав'ярні.

Дизайн простий і навіть мінімалістичний / Фото 24 Каналу

Щодо середньої кнопки, то вона дещо гучніша і приховує ще один сюрприз. Оскільки традиційне колесо прокручування в мишці відсутнє – використовується сенсорна смуга. Вона дозволяє прокручувати документи та сторінки в браузері і, звісно ж, підтримує натискання, як середня кнопка миші.

На нижній стороні знаходиться кнопка перемикання між трьома Bluetooth-пристроями, світлодіодні індикатори активного підключення, сенсор та ковзні ніжки. Заряджається мишка через сучасний порт USB Type-C.

Наскільки зручно працювати з MOBI FOLD?

Саме під час роботи проявляється головний компроміс Mobi Fold. Після розкладання мишка утворює своєрідну "загострену арку". Така форма виглядає незвично, але працювати з нею досить легко – буквально за кілька хвилин адаптуєшся.

Втім, чудес чекати не варто. Через центральний шарнір корпус має помітний розрив. Відповідно великому пальцю та мізинцю банально немає куди нормально впертися. Якщо користуватися мишкою багато годин поспіль, ергономіка вже поступається класичним моделям.

Існує ще одна особливість, яку я помітив під час роботи. Класична архітектура мишки така, що сенсор розміщено посередині і це відіграє важливу роль для мікрорухів під час роботи. Оскільки в MOBI FOLD сенсор розміщений вгорі, спершу дещо незвично доводити курсор.

Мишка легка та зручна, однак має кілька компромісів / Фото 24 Каналу

Це важко пояснити, але це одразу відчувається і роботі. Зазвичай я підсовую мишку мікрорухом штовхаючи її нижню частину і корегую позицію курсора, тут же потрібно переміщувати саме верхню частину мишки і зважати на це. Іноді виникає відчуття, що курсор просто не реагує на рух кисті.

З іншого боку, симетрична конструкція робить її однаково зручною як для правші, так і для шульги. Це приємний бонус, який зустрічається не так часто.

Сенсор розміщений вгорі і це дещо впливає на керування / Фото 24 Каналу

Переваги і недоліки сенсора

Найбільше питань викликає саме сенсорна прокрутка. Вона працює точно, підтримує налаштування чутливості й дозволяє комфортно перегортати довгі документи. Але якщо ви звикли до якісних механічних коліщаток Logitech – різницю відчуєте миттєво.

Прокрутка не настільки плавна, а тактильного зворотного зв'язку практично немає. Але чи критично це? Скоріше ні. Особливо якщо порівнювати MOBI FOLD із сенсорними панелями більшості ноутбуків. У такому сценарії мишка все одно забезпечує значно швидшу та комфортнішу роботу.

Автономність без зайвих переживань

Logitech обіцяє до 30 днів автономної роботи. Якщо оцінювати з власного досвіду, то цифра цілком реалістична, особливо якщо це не головна мишка з якою ви працюєте вдома чи в офісі, а саме аксесуар для віддаленої роботи в кафе чи потязі. З власних спостережень зазначу, що навіть при регулярному використанні акумулятор витрачається досить повільно.

Порт USB-C для зарядки розміщений на нижній грані корпусу / Фото 24 Каналу

Якщо ж з якихось причин ви забули зарядити мишку, але мусите бігти – тут присутня функція швидкої зарядки. Як зазначає Logitech – всього одна хвилина біля зарядного пристрою додає приблизно 22 години роботи. Якщо згадати про мишку вже перед виходом з дому – цього вистачить на кілька повноцінних робочих днів.

Є лише один нюанс: кабелю та зарядного адаптера в комплекті немає. Використовувати доведеться той самий USB Type-C, яким ви заряджаєте смартфон або ноутбук.

Для кого створили Logitech Mobi Fold

Ця модель точно не універсальна. Якщо ви постійно працюєте за одним столом, багато редагуєте фото, монтуєте відео чи проводите за комп'ютером по 8 – 10 годин щодня, логічніше подивитися у бік інших класичних моделей. Вони комфортніші, функціональніші й пропонують краще колесо прокрутки.

Але якщо ваш робочий день проходить у потягах, літаках, коворкінгах, готелях чи кафе, ситуація кардинально змінюється.

MOBI FOLD займає настільки мало місця, що її можна просто покласти поруч із зарядкою та навіть не згадувати про неї до моменту роботи. Саме ця непомітність і є її головною перевагою.

До речі, через застосунок Logitech Options+ можна перепризначити дії кнопок або змінити поведінку керування, тому базову функціональність легко адаптувати під власні звички.

Logitech Mobi Fold зручна та компактна, хоч і не без нюансів / Фото 24 Каналу

Вердикт

Logitech Mobi Fold – дуже нішевий продукт, але він чесно виконує свою задачу.

Мишка не намагається бути найзручнішою на ринку і не пропонує революційних технологій. Її головна ідея набагато простіша – забезпечити повноцінне керування курсором там, де звичайну мишку брати із собою просто незручно.

Так, за ультракомпактність доводиться платити ергономікою. Сенсорне колесо поступається механічному, а ціна може здатися зависокою для настільки спеціалізованого аксесуара.

Проте якщо ви регулярно працюєте в дорозі й щоразу ловите себе на думці, що тачпад лише уповільнює роботу, Logitech MOBI FOLD може стати саме тим аксесуаром, який майже не займає місця в сумці, але помітно підвищує комфорт роботи. Для своєї вузької аудиторії це одна з найцікавіших дорожніх мишок, які сьогодні можна знайти.