Что известно о возвращении лунохода VIPER?

NASA объявило о возобновлении проекта лунного ровера VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), который был отменен в прошлом году из-за ряда задержек и роста расходов. Теперь миссия получила вторую жизнь благодаря сотрудничеству с частной аэрокосмической компанией Blue Origin, основанной Джеффом Безосом, пишет 24 Канал со ссылкой на Engadget.

Доставка ровера на Луну запланирована на конец 2027 года в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Эта инициатива NASA позволяет привлекать коммерческих партнеров для отправки грузов на лунную поверхность, что снижает стоимость и технические риски для самого агентства. Для доставки VIPER компания Blue Origin использует свой посадочный модуль Blue Moon Mark 1, второй экземпляр которого уже находится в производстве.

Впрочем, соглашение имеет определенные условия. Blue Origin еще не совершала ни одной посадки на Луну. Первая попытка запланирована на конец текущего года в рамках другой доставки по программе CLPS. NASA примет окончательное решение по миссии VIPER только после того, как Blue Origin продемонстрирует свою способность успешно доставить груз на лунную поверхность. Если первая миссия пройдет удачно, агентство даст окончательное согласие на доставку ровера. Общая потенциальная стоимость контракта с Blue Origin на доставку VIPER составляет 190 миллионов долларов.

Какова цель миссии?

Главная цель VIPER – исследование южного полюса Луны. Это экстремальная среда, где в постоянно затененных кратерах может существовать водяной лед и другие летучие вещества. Ровер проведет 100-дневную миссию, во время которой будет искать эти ресурсы, картографировать их расположение и оценивать доступность.

В NASA подчеркивают, что эта миссия имеет огромное значение для будущих космических программ, в частности для "Артемиды", которая предусматривает возвращение людей на Луну. По словам представителей агентства, поиск местных ресурсов, таких как вода, является ключевым для обеспечения долговременного присутствия человека на спутнике. Воду можно было бы использовать не только для питья, но и для дыхания (разложив ее на кислород) и производства ракетного топлива. Кроме того, изучение этих летучих веществ поможет ученым лучше понять процессы формирования нашей космической среды и эволюцию внутренней Солнечной системы.