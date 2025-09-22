Що відомо про повернення місяцехода VIPER?

NASA оголосило про відновлення проєкту місячного ровера VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), який було скасовано минулого року через низку затримок і зростання витрат. Тепер місія отримала друге життя завдяки співпраці з приватною аерокосмічною компанією Blue Origin, заснованою Джеффом Безосом, пише 24 Канал з посиланням на Engadget.

Дивіться також Японська місія до астероїда під загрозою: космічний об'єкт виявився не таким, як думали

Доставка ровера на Місяць запланована на кінець 2027 року в рамках програми Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Ця ініціатива NASA дозволяє залучати комерційних партнерів для відправлення вантажів на місячну поверхню, що знижує вартість та технічні ризики для самої агенції. Для доставки VIPER компанія Blue Origin використає свій посадковий модуль Blue Moon Mark 1, другий екземпляр якого вже перебуває у виробництві.

Втім, угода має певні умови. Blue Origin ще не здійснювала жодної посадки на Місяць. Перша спроба запланована на кінець поточного року в рамках іншої доставки за програмою CLPS. NASA ухвалить остаточне рішення щодо місії VIPER лише після того, як Blue Origin продемонструє свою спроможність успішно доставити вантаж на місячну поверхню. Якщо перша місія пройде вдало, агенція дасть остаточну згоду на доставку ровера. Загальна потенційна вартість контракту з Blue Origin на доставку VIPER становить 190 мільйонів доларів.

Якою є мета місії?

Головна мета VIPER – дослідження південного полюса Місяця. Це екстремальне середовище, де в постійно затінених кратерах може існувати водяний лід та інші леткі речовини. Ровер проведе 100-денну місію, під час якої буде шукати ці ресурси, картографувати їхнє розташування та оцінювати доступність.

У NASA підкреслюють, що ця місія має величезне значення для майбутніх космічних програм, зокрема для "Артеміди", яка передбачає повернення людей на Місяць. За словами представників агенції, пошук місцевих ресурсів, таких як вода, є ключовим для забезпечення довготривалої присутності людини на супутнику. Воду можна було б використовувати не лише для пиття, але й для дихання (розклавши її на кисень) та виробництва ракетного палива. Крім того, вивчення цих летких речовин допоможе вченим краще зрозуміти процеси формування нашого космічного середовища та еволюцію внутрішньої Сонячної системи.