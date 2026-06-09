После завершения конференции WWDC 2026 компания Apple открыла доступ к первой бета-версии macOS 27 Golden Gate для разработчиков, пишет 24 Канал. Формально сборка предназначена для тестирования программного обеспечения, однако установить ее могут и обычные пользователи, которые зарегистрируют свой Apple ID в программе для разработчиков.

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Что интересного вы получите в macOS 27?

Новая версия операционной системы для Mac делает акцент не столько на большом количестве новых функций, сколько на совершенствовании уже имеющихся возможностей. По подходу обновление напоминает легендарную macOS Snow Leopard, где главное внимание Apple уделяла производительности, стабильности и оптимизации работы системы.

Впрочем, несколько заметных нововведений все же появились. Самым большим изменением стала полностью обновленная Siri. Теперь голосовой помощник работает как отдельное приложение и использует разговорный искусственный интеллект. Apple создала единую версию Siri для iPhone, iPad и Mac, а сама система получила значительно более глубокую интеграцию с компьютером.

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Новая Siri может видеть открытые окна, анализировать документы и взаимодействовать с контентом непосредственно на экране. Именно эта возможность стала одним из главных направлений развития Apple Intelligence в 2026 году.

Среди других нововведений macOS 27:

обновленный интерфейс Liquid Glass с возможностью вручную регулировать уровень прозрачности;

единый радиус закругления для всех окон программ, включая старые приложения;

модернизированный Spotlight;

обновленные стандартные приложения;

часть функций искусственного интеллекта работает локально без подключения к облачным серверам;

улучшена автономность ноутбуков и быстродействие системы.

Как установить macOS 27 уже сейчас?

Процесс установки новой системы практически не отличается от получения других бета-версий Apple.

Для этого необходимо:

Авторизоваться на портале разработчиков Apple с помощью Apple ID.

Принять лицензионное соглашение.

Открыть "Системные параметры" на Mac.

Перейти в раздел "Основные" и выбрать "Обновления ПО".

Открыть настройки бета-обновлений.

Выбрать профиль "macOS 27 Developer Beta".

Дождаться появления обновления и начать установку.

Перед установкой Apple рекомендует создать резервную копию системы. Первая бета-версия традиционно содержит ошибки и может вызвать проблемы с работой программ или потерю данных в случае сбоя.

Какие компьютеры поддерживают macOS 27?

macOS 27 стала историческим релизом для платформы Mac. Это первая версия операционной системы Apple, которая полностью отказывается от поддержки процессоров Intel.

Обновление доступно только для моделей с чипами Apple Silicon. Среди поддерживаемых устройств:

MacBook Air с процессорами серии M;

MacBook Pro с чипами серии M;

iMac на Apple Silicon;

Mac mini с процессорами M-серии;

Mac Studio;

Mac Pro на базе Apple Silicon;

новый бюджетный MacBook Neo с процессором A18 Pro.

Последние четыре модели Mac на Intel, которые еще поддерживали macOS Tahoe, обновиться до macOS 27 уже не смогут.

В то же время Apple не оставляет эти компьютеры без поддержки. Компания обещает выпускать для них обновления безопасности еще примерно три года.

Еще одно важное изменение касается Rosetta 2. Apple сообщила, что macOS 27 станет последней версией системы с поддержкой этого инструмента для запуска программ, созданных под процессоры Intel. В будущем часть старого программного обеспечения может потерять совместимость с новыми версиями macOS.

Стоит ли устанавливать бета-версию macOS 27?

Если вы используете Mac как основной рабочий инструмент, спешить с переходом на macOS 27 пока не стоит. Первая бета-версия прежде всего предназначена для разработчиков, а многие программы еще не адаптировали к новой системе.

Риск столкнуться с нестабильной работой, ошибками или несовместимостью приложений остается достаточно высоким. Именно поэтому для ежедневного использования целесообразнее дождаться публичной беты или финального релиза.

Если же у вас есть дополнительный компьютер для тестирования или вы просто хотите первыми попробовать новые функции Apple, можете установить систему уже сейчас.

Публичную бета-версию macOS 27 компания планирует выпустить в июле 2026 года. Финальный релиз операционной системы ожидается осенью одновременно с iOS 27, iPadOS 27 и другими обновлениями экосистемы Apple.