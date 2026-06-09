Після завершення конференції WWDC 2026 компанія Apple відкрила доступ до першої бета-версії macOS 27 Golden Gate для розробників, пише 24 Канал. Формально збірка призначена для тестування програмного забезпечення, однак встановити її можуть і звичайні користувачі, які зареєструють свій Apple ID у програмі для розробників.

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Що цікавого ви отримаєте в macOS 27?

Нова версія операційної системи для Mac робить акцент не стільки на великій кількості нових функцій, скільки на вдосконаленні вже наявних можливостей. За підходом оновлення нагадує легендарну macOS Snow Leopard, де головну увагу Apple приділяла продуктивності, стабільності та оптимізації роботи системи.

Втім, кілька помітних нововведень усе ж з'явилися. Найбільшою зміною стала повністю оновлена Siri. Тепер голосовий помічник працює як окремий застосунок і використовує розмовний штучний інтелект. Apple створила єдину версію Siri для iPhone, iPad та Mac, а сама система отримала значно глибшу інтеграцію з комп'ютером.

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Нова Siri може бачити відкриті вікна, аналізувати документи та взаємодіяти з контентом безпосередньо на екрані. Саме ця можливість стала одним із головних напрямків розвитку Apple Intelligence у 2026 році.

Серед інших нововведень macOS 27:

оновлений інтерфейс Liquid Glass із можливістю вручну регулювати рівень прозорості;

єдиний радіус заокруглення для всіх вікон програм, включно зі старими застосунками;

модернізований Spotlight;

оновлені стандартні програми;

частина функцій штучного інтелекту працює локально без підключення до хмарних серверів;

покращена автономність ноутбуків і швидкодія системи.

Як встановити macOS 27 вже зараз?

Процес встановлення нової системи практично не відрізняється від отримання інших бета-версій Apple.

Для цього необхідно:

Авторизуватися на порталі розробників Apple за допомогою Apple ID.

Прийняти ліцензійну угоду.

Відкрити "Системні параметри" на Mac.

Перейти до розділу "Основні" та вибрати "Оновлення ПЗ".

Відкрити налаштування бета-оновлень.

Обрати профіль "macOS 27 Developer Beta".

Дочекатися появи оновлення та розпочати встановлення.

Перед інсталяцією Apple рекомендує створити резервну копію системи. Перша бета-версія традиційно містить помилки та може спричинити проблеми з роботою програм або втрату даних у разі збою.

Які комп'ютери підтримують macOS 27?

macOS 27 стала історичним релізом для платформи Mac. Це перша версія операційної системи Apple, яка повністю відмовляється від підтримки процесорів Intel.

Оновлення доступне лише для моделей із чипами Apple Silicon. Серед підтримуваних пристроїв:

MacBook Air із процесорами серії M;

MacBook Pro із чипами серії M;

iMac на Apple Silicon;

Mac mini із процесорами M-серії;

Mac Studio;

Mac Pro на базі Apple Silicon;

новий бюджетний MacBook Neo з процесором A18 Pro.

Останні чотири моделі Mac на Intel, які ще підтримували macOS Tahoe, оновитися до macOS 27 вже не зможуть.

Водночас Apple не залишає ці комп'ютери без підтримки. Компанія обіцяє випускати для них оновлення безпеки ще приблизно три роки.

Ще одна важлива зміна стосується Rosetta 2. Apple повідомила, що macOS 27 стане останньою версією системи з підтримкою цього інструмента для запуску програм, створених під процесори Intel. У майбутньому частина старого програмного забезпечення може втратити сумісність із новими версіями macOS.

Чи варто встановлювати бета-версію macOS 27?

Якщо ви використовуєте Mac як основний робочий інструмент, поспішати з переходом на macOS 27 поки не варто. Перша бета-версія насамперед призначена для розробників, а багато програм ще не адаптували до нової системи.

Ризик зіткнутися з нестабільною роботою, помилками або несумісністю застосунків залишається досить високим. Саме тому для щоденного використання доцільніше дочекатися публічної бети або фінального релізу.

Якщо ж у вас є додатковий комп'ютер для тестування або ви просто хочете першими спробувати нові функції Apple, можете встановити систему вже зараз.

Публічну бета-версію macOS 27 компанія планує випустити в липні 2026 року. Фінальний реліз операційної системи очікується восени одночасно з iOS 27, iPadOS 27 та іншими оновленнями екосистеми Apple.