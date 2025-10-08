Что известно о магнитной буре 8 октября?

Судя по всему, выбросы были не очень сильными. Ученые сразу уточнили, что они являются медленными. Обычно волна солнечных протонов, выбрасываемая в космос после коронального выброса массы, долетает до нас в течение трех дней. В редких случаях еще может быть 5 дней, а еще реже – один или два. Все зависит от мощности взрывов на нашей звезде. Как можно понять, эти КВМ являются медленными, пишет 24 Канал со ссылкой на Spaceweather.

С самого начала прогноз указывал мощность вероятной магнитной бури на уровне G1. Это самый слабый из возможных уровней, при котором возможны слабые колебания в электросети из-за появления незначительных дополнительных токов. Но предохранители электростанций не должны срабатывать. Влияние на работу спутников лишь незначительное. Полярное сияние на этом уровне возможно лишь на самых высоких северных широтах. Мигрирующие животные способны чувствовать даже это самое слабое влияние.

В Украине такие возмущения неощутимы, поэтому нам нет причин волноваться из-за возможных последствий.

Стоит отметить, что данные NOAA до сих пор показывают прогноз о G1. Однако, что интересно, при обычных условиях планета, вероятно, вообще не почувствовала бы никакого влияния он таких КВМ, но сейчас в игру вступает эффект Рассела-Макферрона, который фактически усиливает влияние Солнца на Землю. Этот эффект возникает в периоды вокруг равноденствий, когда магнитное поле Солнца может на несколько недель до и после соединяться с магнитным полем Земли. Это создает своеобразный "коридор", позволяющий солнечному ветру значительно легче проникать в магнитосферу нашей планеты. Таким образом, иногда даже не нужно никаких выбросов, чтобы запустить магнитную бурю. На этот же раз выбросы есть, и их аж два, поэтому они будут усилены эффектом Рассела-Макферрона.

Какая ситуация сейчас?

Прямо сейчас, в 11:10 по времени в Украине, магнитометры уже фиксируют активные условия. Kp-индекс, который отражает общее количество солнечного ветра, взаимодействующего с магнитным полем Земли, достиг уровня 4. Магнитная буря уровня G1 соответствует Kp-индексу 5, поэтому планета близка к началу возмущения. Когда именно все начнется, ученые сказать не могут.

Какие последствия?

Никаких последствий ожидать не стоит, ведь магнитная буря G1 не несет для планеты никакой угрозы. Даже если она поднимется до G2 из-за эффекта Рассела-Макферрона, это все равно недостаточно, чтобы повлиять на что-то.

Что дальше?

После этого ученые не прогнозируют никаких больших или малых событий. В нашу сторону больше не летят корональные выбросы массы, пишет solen.info.

Однако к Земле медленно вращается большая корональная дыра, которая увеличивает количество солнечного ветра. Ее влияние мы можем почувствовать ближе к концу недели или в начале следующей, однако оно тоже будет очень сильным.