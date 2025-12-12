Какой была магнитная буря?

Первые признаки будущей магнитной бури появились 11 декабря, когда в магнитосфере зафиксировали первую активность. Менее чем через час приборы уже фиксировали возмущения на уровне G1, пишет 24 Канал.

Смотрите также Зонд Parker сделал революционное открытие о нашем Солнце, что будет иметь последствия для всего человечества

Причиной возмущений, как пишет Spaceweather, был так называемый обратный удар в солнечном ветре, который прошел мимо Земли. Эти явления образуются между близко расположенными корональными выбросами массы, структуры солнечного ветра, которые имеют разные скорости, могут резко замедлить газообразное вещество. В этом случае КВМ были относительно небольшими облаками, которые были вытолкнуты к Земле гигантским комплексом солнечных пятен AR4294, AR4295 и AR4296. Обратный удар позволил КВМ "работать вместе", чтобы создать совместное воздействие на магнитное поле Земли.

Довольно быстро сила бури возросла до G2. Это умеренный уровень, при котором:

В высокоширотных энергосистемах могут возникать аварийные ситуации с напряжением, длительные штормы могут вызвать повреждение трансформаторов.

Космические аппараты могут нуждаться в корректировке положения, поскольку из-за раздувания атмосферы Земли в результате бури возможно их падение с орбиты.

Здесь, в отличие от G1, уже ощущается влияние на радиосигналы на планете, которые могут угасать на высоких широтах.

Полярное сияние спускается до 55 градусов широты.

Украине такие возмущения еще не заметны.

Зато на этот раз сияния зафиксировали в США, а точнее в штате Висконсин. Микеле Садаускас опубликовал изображение, сделанное в Глиддене:



Полярное сияние в Глиддене, штат Висконсин, США / Фото Микеле Садаускас

По состоянию на 6 утра по Киеву буря все еще продолжалась на уровне G2, но впоследствии, похоже немного успокоилась. Последние признаки возмущений наблюдали уже на следующий день, 12 декабря после полуночи. Буря опустилась до уровня G1.

Сейчас прогнозы NOAA на следующие три дня не предусматривают никаких возмущений. Имеющиеся наблюдения также показывают, что никаких корональных выбросов массы в нашу сторону в течение последних трех дней не было.