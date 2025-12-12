Якою була магнітна буря?

Перші ознаки майбутньої магнітної бурі з'явилися 11 грудня, коли в магнітосфері зафіксували першу активність. Менш ніж через годину прилади вже фіксували збурення на рівні G1, пише 24 Канал.

Причиною збурень, як пише Spaceweather, був так званий зворотний удар у сонячному вітрі, який пройшов повз Землю. Ці явища утворюються між близько розташованими корональними викидами маси, структури сонячного вітру, які мають різні швидкості, можуть різко уповільнити газоподібну речовину. У цьому випадку КВМ були відносно невеликими хмарами, що були виштовхнуті до Землі гігантським комплексом сонячних плям AR4294, AR4295 і AR4296. Зворотний удар дозволив КВМ "працювати разом", щоб створити спільний вплив на магнітне поле Землі.

Досить швидко сила бурі зросла до G2. Це помірний рівень, при якому:

У високоширотних енергосистемах можуть виникати аварійні ситуації з напругою, тривалі шторми можуть спричинити пошкодження трансформаторів.

Космічні апарати можуть потребувати коригування положення, оскільки через роздування атмосфери Землі внаслідок бурі можливе їхнє падіння з орбіти.

Тут, на відміну від G1, уже відчувається вплив на радіосигнали на планеті, які можуть згасати на високих широтах.

Полярне сяйво спускається до 55 градусів широти.

Україні такі збурення ще не помітні.

Натомість цього разу сяйва зафіксували у США, а точніше в штаті Вісконсин. Мікеле Садаускас опублікував зображення, зроблене в Гліддені:



Полярне сяйво в Гліддені, штат Вісконсин, США / Фото Мікеле Садаускас

Станом на 6 ранку за Києвом буря все ще тривала на рівні G2, але згодом, схоже трохи заспокоїлась. Останні ознаки збурень спостерігали вже наступного дня, 12 грудня після півночі. Буря опустилася до рівня G1.

Наразі прогнози NOAA на наступні три дні не передбачають жодних збурень. Наявні спостереження також показують, що жодних корональних викидів маси в наш бік протягом останніх трьох днів не було.