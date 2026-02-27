Что происходит на Солнце и стоит ли ждать бури?

После короткого периода периода без единого пятна ситуация на Солнце изменилась: индекс солнечных пятен вырос примерно до 50. Это совсем не рекордный показатель, однако он свидетельствует о том, что звездная активность возвращается. Сейчас на земной стороне Солнца расположены три активные области, пишет 24 Канал.

Область AR4378 – это бывшая AR 4366, которая уже успела значительно ослабнуть после возвращения из-за края солнечного диска. AR4379 несколько дней назад выдала вспышку класса M2.4, однако пока не представляет серьезной угрозы. Новая область AR4380 появилась в поле зрения 26 февраля, выйдя из-за юго-восточного края диска.



Солнечные пятна 27 февраля 2026 года / Фото SolarHam

Солнечная активность в течение четверга, 26 февраля, оставалась на низком уровне – фиксировались лишь незначительные вспышки класса C. Самая сильная из них, C6.3, произошла в 21:10 по Киеву и происходила из-за восточного края диска, то есть не была направлена в сторону Земли, пишет SolarHam. Еще несколько незначительных выбросов корональной массы также, похоже, вылетели в противоположном от нас направлении.

Впрочем, определенный риск таки существует. 25 февраля после вспышки C2.6 был зафиксирован слабый корональный выброс массы. По расчетам, он может достичь Земли 28 февраля и стать причиной возмущений геомагнитного поля.

Пока неизвестно, какой силы может достичь событие, поскольку NOAA вообще не указывает возможность бури.

Так же BGS Space Weather сообщает, что следующие несколько суток все будет спокойно.

Моделирование выброса C2.6: смотрите видео

Сегодня был незначительный земной CME, связанный со вспышкой C2.6, пик которой пришелся на 2026-02-25 656 UT. Выброс виден на EUV-изображениях.



Предполагаемое время удара - около 28 февраля 9 UT +/- 7 ч,, но в моделях это лишь скользящий удар. Высокая неопределенность для этого CME... pic.twitter.com/muKuktzNyU - Винсент Ледвина (@Vincent_Ledvina) 25 февраля, 2026 г

Ожидается, что 27 февраля условия будут спокойными или незначительно возмущенными, тогда как 28 февраля – 1 марта возможны активные периоды из-за сочетания эффектов от этого выброса и влияния корональной дыры CH1347.

В целом на ближайшие 72 часа прогноз благоприятный – преимущественно спокойно. Однако в воскресенье не исключен слабый касательный удар от корональных выбросов, который может вызвать кратковременные активные, а в единичных случаях – штормовые условия. Судя по таким формулировкам ученых, вероятные бури вряд ли перейдут слабый уровень G1, который в Украине неощутим.