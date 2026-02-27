Що відбувається на Сонці і чи варто чекати бурі?

Після короткого періоду без жодної плями ситуація на Сонці змінилася: індекс сонячних плям зріс приблизно до 50. Це зовсім не рекордний показник, проте він свідчить про те, що зоряна активність повертається. Зараз на земній стороні Сонця розташовані три активні області, пише 24 Канал.

Дивіться також Ми давно знали, що на Сонці йде дощ, але тільки зараз учені дізналися, як це працює

Область AR4378 – це колишня AR 4366, яка вже встигла значно ослабнути після повернення з-за краю сонячного диска. AR4379 кілька днів тому видала спалах класу M2.4, однак наразі не становить серйозної загрози. Нова область AR4380 з'явилася у полі зору 26 лютого, вийшовши з-за південно-східного краю диска.



Сонячні плями 27 лютого 2026 року / Фото SolarHam

Сонячна активність протягом четверга, 26 лютого, залишалася на низькому рівні – фіксувалися лише незначні спалахи класу C. Найсильніший з них, C6.3, стався о 21:10 за Києвом і походив з-за східного краю диска, тобто не був спрямований у бік Землі, пише SolarHam. Ще кілька незначних викидів корональної маси також, схоже, вилетіли в протилежному від нас напрямку.

Утім, певний ризик таки існує. 25 лютого після спалаху C2.6 було зафіксовано слабкий корональний викид маси. За розрахунками, він може досягти Землі 28 лютого і стати причиною збурень геомагнітного поля.

Наразі невідомо, якої сили може сягнути подія, оскільки NOAA взагалі не вказує можливість бурі.

Так само BGS Space Weather повідомляє, що наступні кілька діб усе буде спокійно.

Моделювання викиду C2.6: дивіться відео

There was a minor Earth-directed CME today associated with a C2.6 flare peaking at 2026-02-25 656 UT. An eruption is seen in EUV imagery.



The estimated impact time is around Feb 28 9 UT +/- 7 hr, but it's only a glancing blow in the models. High uncertainty for this CME... pic.twitter.com/muKuktzNyU — Vincent Ledvina (@Vincent_Ledvina) February 25, 2026

Очікується, що 27 лютого умови будуть спокійними або незначно збуреними, тоді як 28 лютого – 1 березня можливі активні періоди через поєднання ефектів від цього викиду та впливу корональної діри CH1347.

Загалом на найближчі 72 години прогноз сприятливий – переважно спокійно. Проте у неділю не виключений слабкий дотичний удар від корональних викидів, який може спричинити короткочасні активні, а в поодиноких випадках – штормові умови. Судячи з таких формулювань учених, імовірні бурі навряд чи перейдуть найслабший рівень G1, який в Україні невідчутний.