Проект уже получил государственную поддержку. Впереди сложные решения – от регуляторных процедур до общественного восприятия, пишет Nunavut News.

Готова ли Арктика к ядерной энергетике?

Компания Prodigy Clean Energy в течение двух лет исследовала возможность использования транспортных ядерных электростанций в Северной Канаде. Работа финансировалась за счет федерального гранта в размере 2,75 миллиона долларов. Концепция проста по логике, но сложная в реализации: электростанции строят на заводах в южных регионах Канады, после чего доставляют кораблями в Арктику – в частности в общины в Нунавуте.

По словам представительницы компании Лори-Энн Ремзи, при наличии заинтересованной общины в Нунавуте первую такую электростанцию можно было бы доставить уже в начале 2030-х годов. Она отмечает, что речь идет не о классических больших АЭС, а о малых модульных реакторах и микрореакторах, адаптированных для отдаленных и холодных регионов.

Идеей заинтересовалась и Qulliq Energy Corporation – энергетическая компания, которая обеспечивает Нунавут электроэнергией. Сейчас регион почти полностью зависит от дизельных электростанций, что дорого, нестабильно и вредно для климата.

За и против: какие преграды стоят на пути реализации проекта

В то же время в QEC прямо заявляют, что пока не готовы инвестировать в такую технологию, пишет Turtle Island News. Причины – политические решения, регуляторные требования и необходимость получить социальное согласие местных общин.

Компания отмечает, что перед любыми шагами нужно увидеть практические примеры работы таких электростанций, убедиться в их долгосрочной надежности и убедиться, что технология соответствует ценностям жителей региона.

Федеральное правительство Канады, наоборот, открыто поддерживает идею. Министр энергетики и природных ресурсов Тим Годжсон назвал стабильное энергоснабжение Севера вопросом национальной безопасности. По его словам, государство заинтересовано в развитии доступной, надежной и чистой канадской энергии – особенно в сельских, северных и отдаленных регионах, где альтернатив почти нет.

Как это сделают

Первый реальный проект Prodigy планирует реализовать не в Арктике. Компания ожидает, что в 2032 году в Атлантической Канаде заработает первая мобильная ядерная электростанция, которая преимущественно будет принадлежать коренным народам. Официальное объявление об этом проекте должны сделать уже весной.

По замыслу разработчиков, такие электростанции изначально проектируют так, чтобы после завершения срока эксплуатации их можно было полностью демонтировать и централизованно вывести из эксплуатации.

Возможности и перспективы

Мощность объектов варьируется от одного до 100 мегаватт, чего достаточно для обеспечения примерно 200 – 20 000 домохозяйств. Кроме жилых общин, они могут питать шахты, промышленные объекты и арктические порты.

В Prodigy утверждают, что в долгосрочной перспективе такие решения будут дешевле дизель и обеспечат круглосуточную безвыходную генерацию.

В то же время компания не раскрывает стоимости проектов, ссылаясь на соглашения о неразглашении. Очевидно, что без широкой поддержки общин и четкой регуляторной базы эти планы будут оставаться лишь перспективной идеей, а не готовым решением.