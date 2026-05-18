Новые изображения, обнародованные Европейским космическим агентством (ESA), демонстрируют долину Шалбатана – огромную систему древних каналов вблизи марсианского экватора. Ее длина достигает примерно 1300 километров. Снимки были сделаны стереокамерой высокого разрешения HRSC, установленной на орбитальном аппарате Mars Express, объясняет 24 Канал.

Смотрите также Зонд NASA Psyche показал Марс таким, каким мы его раньше никогда не видели

Планетологи обратили внимание на так называемую "хаотическую местность" – участки поверхности с трещинами и беспорядочно разбросанными каменными блоками. Считается, что такой рельеф возник после таяния подземного льда, из-за чего поверхность начала проваливаться.

В регионе долины Шалбатана этот хаотичный рельеф простирается вдоль извилистых каналов, которые, вероятно, сформировались примерно 3,5 миллиарда лет назад в результате масштабных наводнений. По оценкам исследователей, огромные объемы подземных вод вырвались на поверхность и стремительно прорезали марсианский грунт.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Основной канал, который видно на новых снимках, имеет ширину около 10 километров и глубину примерно 500 метров.

Подобный рельеф уже неоднократно наблюдали в других регионах Марса,

– отмечают в ESA

Долина Шалбатана / Фото ESA

Снимки также демонстрируют сложную геологическую историю планеты. Ученые предполагают, что долина Шалбатана когда-то могла быть значительно глубже, но постепенно заполнилась осадками, вулканическим пеплом и другими материалами.

Темные сине-черные участки на поверхности, вероятно, являются вулканическим пеплом, который переносили марсианские ветры,

– говорят специалисты ESA.

Кроме этого, в регионе заметны ударные кратеры, морщинистые хребты и изолированные горные массивы. Все это указывает на многомиллиардную историю катастрофических наводнений, лавовых потоков и эрозии.

Вероятный вулканический пепел на холмах / Фото ESA

Особый интерес для ученых представляет то, что такие регионы могут хранить следы времен, когда Марс был теплее и значительно влажнее. Долина Шалбатана впадает в равнину Хриса – одну из самых низких областей планеты. Часть исследователей считает, что именно там в далеком прошлом мог существовать древний океан.

Долина Шалбатана на снимках Mars Express / Фото ESA

Миссия Mars Express работает на орбите Марса с 2003 года и остается одной из самых долговечных в исследовании Красной планеты.

24 Канал напоминает, что за более чем два десятилетия аппарат помог выявить многочисленные признаки водного прошлого Марса, исследовать залежи льда и даже получить данные, которые могут свидетельствовать о наличии жидкой воды под южной полярной шапкой планеты.

Как работает Mars Express и его камера HRSC?

Орбитальный аппарат Mars Express работает вокруг Марса с 2003 года и остается одной из самых успешных миссий Европейского космического агентства. Его главная задача – исследование поверхности, атмосферы и геологической истории Красной планеты.

Особую роль в миссии играет камера HRSC – High Resolution Stereo Camera. Она способна одновременно создавать цветные и трехмерные изображения поверхности Марса с высокой детализацией. По данным ЕКА, камера получает снимки с разрешением примерно до 10 метров на пиксель, а отдельные участки может фиксировать с точностью до 2 метров.

HRSC работает по принципу "pushbroom"-сканирования, объясняет Немецкий аэрокосмический центр (DLR). Вместо традиционного фотографирования всей сцены камера последовательно считывает поверхность строка за строкой во время движения аппарата над планетой.

Внутри системы расположены девять отдельных сенсорных линий, которые одновременно снимают местность под разными углами. Именно это позволяет создавать стереоизображения и строить точные трехмерные карты рельефа.

Как работает HRSC на борту Mars Express / Фото ESA

Ученые считают HRSC одной из важнейших камер в истории исследования Марса.

Камера HRSC помогла составить глобальные цветные карты планеты, обнаружить следы древних рек и озер, а также найти регионы, где в прошлом могла существовать вода,

– отмечается в исследовании опубликованном в Planetary and Space Science.

Возможны ли подобные катастрофические потопы на Земле?

Хотя марсианские наводнения кажутся фантастическими, Земля также переживала катастрофические потопы планетарного масштаба. Одним из самых известных примеров считаются так называемые Миссульские наводнения в Северной Америке в конце ледникового периода.

Что тогда произошло?

Около 15 тысяч лет назад огромное ледниковое озеро Миссула периодически прорывало ледяную дамбу. В результате гигантские массы воды со скоростью до 130 километров в час проходили через территории современных штатов Вашингтон и Орегон, буквально вырезая каньоны и изменяя рельеф. Геологи считают, что подобных наводнений могло быть более 40.

Возвращаясь к Марсу, такие события помогают ученым лучше понять ландшафты красной планеты. Исследователи сравнивают каналы и эрозионные структуры на Марсе с земными следами меганаводнений, чтобы оценить объемы воды, скорость потоков и масштабы разрушений на Красной планете.

Кроме исторических примеров, современная Земля также сталкивается с все более опасными наводнениями. Ученые предупреждают, что из-за глобального потепления атмосфера удерживает больше влаги, а это усиливает экстремальные ливни и внезапные паводки. Подобные явления уже наблюдались, в частности, во время катастрофических наводнений в Техасе и южной Африке последних лет, как рассказывает Live Science.