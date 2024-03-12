Как сообщает 24 Канал, проблемы с ChatGPT начали наблюдаться примерно в 16:30. Пользователи начали массово жаловаться на нестабильную работу, а через некоторое время сервис вообще перестал работать.

А тем временем В Telegram произошел масштабный сбой: приложение работает с перебоями

Что не работает?

По информации платформы Downdetector 90% пользователей жалуются на проблемы ChatGPT. Сайт сервиса вообще не отвечает. Похожая ситуация была в середине осени, когда пользователи столкнулись с подобными проблемами.



ChatGPT не работает / Скриншот 24 Канала