Як повідомляє 24 Канал, проблеми з ChatGPT почали спостерігатися приблизно о 16:30. Користувачі почали масово скаржитися на нестабільну роботу, а через деякий час сервіс взагалі перестав працювати.

А тим часом У Telegram стався масштабний збій: застосунок працює з перебоями

Що не працює?

За інформацією платформи Downdetector 90% користувачів скаржаться на проблеми ChatGPT. Сайт сервісу взагалі не відповідає. Схожа ситуація була в середині осені, коли користувачі зіткнулися з подібними проблемами.



ChatGPT не працює / Скриншот 24 Каналу