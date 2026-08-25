Сбои в работе GPS по всей Польше

Как сообщает издание Euronews со ссылкой на данные Национального института телекоммуникаций Польши, источник помех находится за пределами страны. Специалисты связывают эти аномалии с активностью систем радиоэлектронной борьбы в регионе Балтийского моря.

Аномалии фиксируются еще с января 2024 года, но с начала 2026 года их частота резко возросла:

в мае и июне масштабные сбои во всех диапазонах GNSS регистрировались примерно в 70 процентах дней.

Полностью свободными от помех оказались лишь 10 процентов дней в мае и 13 процентов в июне.

В первые 19 дней августа навигация на смартфонах и гражданских приемниках работала с ошибками в 63 процентах случаев – то есть примерно два из трех дней.

Независимые измерения компании Blue Dot Solutions подтверждают эту тенденцию. В июле 2026 года станции в Померании фиксировали перебои в течение почти 90 часов, что составляет 12 – 20 процентов месяца. Проблема затронула диапазон L1, который имеет критически важное значение для гражданских пользователей.

Калининградский след и последствия для гражданского населения

Эксперты из Гданского политехнического университета, Морской академии в Гдыне и Института телекоммуникаций уже несколько месяцев указывают, что главный источник подавления и подмены сигнала расположен в Калининградской области России.

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В 2026 году Литва сообщила, что инфраструктура для спуфинга в Калининграде была значительно расширена. Количество антенн выросло с нескольких единиц в начале 2025 года до нескольких десятков. Это позволяет фальсифицировать сигналы на расстоянии до 450 километров, что охватывает значительную часть Польши, стран Балтии и Северной Европы.

Проблемы испытывают не только пользователи смартфонов. Сбои влияют на городской транспорт, системы проката велосипедов и самокатов. Коммерческие и развлекательные дроны теряют ориентацию в пространстве, что делает полеты крайне опасными.

Угроза для судоходства и авиации

Помехи создают серьезные риски для кораблей и самолетов. Например, 21 августа польский минный тральщик ORP Albatros столкнулся с подавлением сигнала GPS во время операций в Балтийском море. Эту информацию подтвердило Объединенное командование ОВС НАТО в Брюнсюме.

Подобные инциденты фиксируются по всей Европе с февраля 2022 года. Западные чиновники прямо обвиняют Россию. Москва утверждает, что так защищается от украинских беспилотников, но страны Балтии и Скандинавии называют это систематической провокацией.

В сентябре 2025 года испанский военный самолет, на борту которого находилась министр обороны Испании Маргарита Роблес, зафиксировал вмешательство в работу GPS во время полета вблизи Калининграда. В том же месяце самолет с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен потерял сигнал во время захода на посадку в болгарском Пловдиве.

Как защититься от сбоев

Институт телекоммуникаций советует гражданам не полагаться исключительно на карты в смартфонах. Специалисты рекомендуют загружать карты для работы в офлайн-режиме или использовать традиционные методы ориентирования.

Несмотря на постоянные атаки на навигационные системы, Польша уже разрабатывает собственные инструменты мониторинга. Страна планирует запустить портал на базе сети ASG-EUPOS и развернуть сеть датчиков под эгидой Польского космического агентства. НАТО также усиливает контроль над воздушным пространством, чтобы противодействовать новым угрозам.