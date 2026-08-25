Збої GPS по всій Польщі

Як повідомляє видання Euronews, посилаючись на дані Національного інституту телекомунікацій Польщі, джерело перешкод розташоване за межами країни. Фахівці пов'язують ці аномалії з активністю систем радіоелектронної боротьби в регіоні Балтійського моря.

Аномалії фіксують ще з січня 2024 року, але з початку 2026 року їхня частота різко зросла:

У травні та червні масштабні збої у всіх діапазонах GNSS реєструвалися приблизно у 70 відсотках днів.

Повністю чистими від перешкод виявилися лише 10 відсотків днів у травні та 13 відсотків у червні.

У перші 19 днів серпня навігація на смартфонах та цивільних приймачах працювала з помилками у 63 відсотках випадків – тобто приблизно два з трьох днів.

Незалежні вимірювання компанії Blue Dot Solutions підтверджують цю тенденцію. У липні 2026 року станції в Померанії фіксували перебої протягом майже 90 годин, що становить 12 – 20 відсотків місяця. Проблема зачепила діапазон L1, який є критично важливим для цивільних користувачів.

Калінінградський слід та наслідки для цивільних

Експерти з Гданської політехніки, Морської академії Гдині та Інституту телекомунікацій місяцями вказують, що головне джерело глушіння та підміни сигналу розташоване в Калінінградській області Росії.

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У 2026 році Литва повідомила, що інфраструктуру для спуфінгу в Калінінграді значно розширили. Кількість антен зросла з кількох одиниць на початку 2025 року до кількох десятків. Це дозволяє фальсифікувати сигнали на відстані до 450 кілометрів, що охоплює значну частину Польщі, країн Балтії та Північної Європи.

Проблеми відчувають не лише користувачі смартфонів. Збої впливають на міський транспорт, системи прокату велосипедів і самокатів. Комерційні та розважальні дрони втрачають орієнтацію в просторі, що робить польоти вкрай небезпечними.

Загроза для судноплавства та авіації

Перешкоди створюють серйозні ризики для кораблів та літаків. Наприклад, 21 серпня польський мінний тральщик ORP Albatros зіткнувся з глушінням GPS під час операцій у Балтійському морі. Цю інформацію підтвердило Об'єднане командування ОЗС НАТО в Брюнсюмі.

Подібні інциденти фіксують по всій Європі з лютого 2022 року. Західні посадовці прямо звинувачують Росію. Москва стверджує, що так захищається від українських безпілотників, але країни Балтії та Скандинавії називають це систематичною провокацією.

У вересні 2025 року іспанський військовий літак, на борту якого перебувала міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, зафіксував втручання в роботу GPS під час польоту поблизу Калінінграда. Того ж місяця літак з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн втратив сигнал під час заходу на посадку в болгарському Пловдиві.

Як захиститися від збоїв

Інститут телекомунікацій радить громадянам не покладатися виключно на карти у смартфонах. Фахівці рекомендують завантажувати карти для роботи в офлайн-режимі або використовувати традиційні методи орієнтування.

Попри постійні атаки на навігаційні системи, Польща вже розробляє власні інструменти моніторингу. Країна планує запустити портал на базі мережі ASG-EUPOS та розгорнути мережу датчиків під егідою Польського космічного агентства. НАТО також посилює контроль за повітряним простором, щоб протидіяти новим загрозам.