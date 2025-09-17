Нынешняя Meta Connect состоится в штаб-квартире компании в Менло-Парке и начнется в среду вечером. Событие можно посмотреть бесплатно онлайн через сайт Meta, Facebook-страницу для разработчиков или в Horizon через гарнитуры Quest. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Techcrunch.

Что покажет Meta на Connect 2025?

Основной интригой мероприятия станет возможный анонс новых смарт-очков Hypernova . Их существование подтвердила коротко опубликованная видеопрезентация на YouTube, в которой показали очки с дисплеем в правой линзе, камерами, микрофонами и встроенным голосовым ассистентом. Управление осуществляется через браслет, реагирующий на жесты, представленный еще на Connect 2024. По данным CNBC, Meta планирует не только анонсировать, но и запустить Hypernova уже на этой неделе.

Также ожидается новая модель смарт-очков, созданных в сотрудничестве с Oakley. Они выполнены в стиле Spheara – с большой сплошной линзой, удобной для бегунов и велосипедистов. В отличие от предыдущих моделей, у них только одна камера, расположена над переносицей.

По VR, неизвестно, покажет ли Meta новую гарнитуру Quest. По слухам, компания разрабатывает сверхлегкую модель, которая может выйти в конце 2026 года, поэтому ее дебют, вероятно, перенесут на следующую конференцию. Несмотря на это, Цукерберг обязательно упомянет Metaverse в своей речи.

Нынешний Connect особенно важен, ведь это первая конференция после запуска Meta Superintelligence Labs под руководством бывшего CEO Scale AI Александра Вана.

Какие новые функции Meta представила для создателей в Reels и Threads?

Напомним, что Meta представила серию продуктов, призванных помочь брендам эффективнее взаимодействовать с пользователями. Главным решением стало масштабное расширение Reels trending ads. Теперь эти продукты доступны всем рекламодателям, как контактируют с представителем продаж Meta. Этот формат позволяет брендам размещать рекламу рядом с трендовыми роликами. По результатам тестов, он увеличивал уровень узнаваемости бренда на 20% – столько же показал YouTube Select и больше, чем TikTok Pulse (14%).

Кроме Reels, обновление получил и Threads, который уже имеет 400 миллионов активных пользователей ежемесячно. Для него появятся новые форматы рекламы – карусели и 4:5 рендеринг для изображений и видео. В тестовом режиме стартуют Advantage+ catalog ads и app ads campaigns. При этом бизнес сможет запускать рекламу даже без профиля в Threads, используя аккаунт Instagram или имеющиеся посты.