Meta представила серию продуктов, призванных помочь брендам эффективнее взаимодействовать с пользователями. Главным решением стало масштабное расширение Reels trending ads. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный блог Meta.

Какие новые рекламные инструменты запускает Meta?

Теперь эти продукты доступны всем рекламодателям, как контактируют с представителем продаж Meta. Этот формат позволяет брендам размещать рекламу рядом с трендовыми роликами. По результатам тестов, он увеличивал уровень узнаваемости бренда на 20% – столько же показал YouTube Select и больше, чем TikTok Pulse (14%).

Примером успеха стала компания SharkNinja, которая благодаря новому формату получила 91% дополнительного охвата, более 16 миллионов просмотров и рост узнаваемости рекламы на 8,2 пункта всего за несколько недель.

Meta подчеркнула важность Reels для своих платформ: более половины времени в Instagram приходится именно на них, ежедневно пользователи делятся Reels 4,5 миллиарда раз. Исследование показало, что 85% представителей поколения Z подписывались на бизнес после просмотра ролика, а 80% совершали покупки.

Кроме Reels, обновление получил и Threads, который уже имеет 400 миллионов активных пользователей ежемесячно. Для него появятся новые форматы рекламы – карусели и 4:5 рендеринг для изображений и видео. В тестовом режиме стартуют Advantage+ catalog ads и app ads campaigns. При этом бизнес сможет запускать рекламу даже без профиля в Threads, используя аккаунт Instagram или имеющиеся посты.

Также Meta расширила возможности value rules в Ads Manager. Если раньше они работали только для продаж и приложений, то теперь доступны и для кампаний с целями охвата и взаимодействия. Это позволяет алгоритмам Meta лучше определять целевые аудитории. Тесты показали, что такие кампании обеспечили в два раза больше ценных конверсий, чем стандартные.

Еще одно обновление коснулось оптимизации просмотров целевых страниц. Компания сообщила, что новый подход снизил стоимость за просмотр на 31% по сравнению с кликами по ссылкам и одновременно привлекал качественный трафик.

Напомним, недавно Meta внедрила функцию перевода голоса в Reels с помощью искусственного интеллекта. Теперь пользователи смогут смотреть ролики иностранных авторов на своем родном языке.