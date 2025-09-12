Meta представила серію продуктів, покликаних допомогти брендам ефективніше взаємодіяти з користувачами. Головним рішенням стало масштабне розширення Reels trending ads. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний блог Meta.

Які нові рекламні інструменти запускає Meta?

Тепер ці продукти доступні усім рекламодавцям, як контактують із представником продажів Meta. Цей формат дозволяє брендам розміщувати рекламу поруч із трендовими роликами. За результатами тестів, він збільшував рівень впізнаваності бренду на 20% – стільки ж показав YouTube Select і більше, ніж TikTok Pulse (14%).

Прикладом успіху стала компанія SharkNinja, яка завдяки новому формату отримала 91% додаткового охоплення, понад 16 мільйонів переглядів і зростання впізнаваності реклами на 8,2 пункту усього за кілька тижнів.

Meta підкреслила важливість Reels для своїх платформ: понад половина часу в Instagram припадає саме на них, щодня користувачі діляться Reels 4,5 мільярда разів. Дослідження показало, що 85% представників покоління Z підписувалися на бізнес після перегляду ролика, а 80% здійснювали покупки.

Окрім Reels, оновлення отримав і Threads, який уже має 400 мільйонів активних користувачів щомісяця. Для нього з’являться нові формати реклами – каруселі та 4:5 рендеринг для зображень і відео. У тестовому режимі стартують Advantage+ catalog ads і app ads campaigns. При цьому бізнес зможе запускати рекламу навіть без профілю в Threads, використовуючи акаунт Instagram чи наявні пости.

Також Meta розширила можливості value rules в Ads Manager. Якщо раніше вони працювали лише для продажів і застосунків, то тепер доступні й для кампаній з цілями охоплення та взаємодії. Це дає змогу алгоритмам Meta краще визначати цільові аудиторії. Тести показали, що такі кампанії забезпечили у два рази більше цінних конверсій, ніж стандартні.

Ще одне оновлення торкнулося оптимізації переглядів цільових сторінок. Компанія повідомила, що новий підхід знизив вартість за перегляд на 31% у порівнянні з кліками по посиланнях і водночас залучав якісніший трафік.

Нагадаємо, нещодавно Meta запровадила функцію перекладу голосу в Reels за допомогою штучного інтелекту. Тепер користувачі зможуть дивитися ролики іноземних авторів своєю рідною мовою.