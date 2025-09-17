Цьогорічна Meta Connect відбудеться в штаб-квартирі компанії в Менло-Парку й розпочнеться у середу ввечері. Подію можна подивитися безкоштовно онлайн через сайт Meta, Facebook-сторінку для розробників або у Horizon через гарнітури Quest. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Techcrunch.

Що покаже Meta на Connect 2025?

Основною інтригою заходу стане можливий анонс нових смарт-окулярів Hypernova . Їхнє існування підтвердила коротко опублікована відеопрезентація на YouTube, у якій показали окуляри з дисплеєм у правій лінзі, камерами, мікрофонами та вбудованим голосовим асистентом. Управління здійснюється через браслет, що реагує на жести, представлений ще на Connect 2024. За даними CNBC, Meta планує не лише анонсувати, але й запустити Hypernova вже цього тижня.

Також очікується нова модель смарт-окулярів, створених у співпраці з Oakley. Вони виконані у стилі Spheara – з великою суцільною лінзою, зручною для бігунів та велосипедистів. На відміну від попередніх моделей, у них лише одна камера, розташована над переніссям.

Щодо VR, невідомо, чи Meta покаже нову гарнітуру Quest. За чутками, компанія розробляє надлегку модель, яка може вийти наприкінці 2026 року, тож її дебют, ймовірно, перенесуть на наступну конференцію. Попри це, Цукерберг обов’язково згадає Metaverse у своїй промові.

Цьогорічний Connect особливо важливий, адже це перша конференція після запуску Meta Superintelligence Labs під керівництвом колишнього CEO Scale AI Александра Вана.

Які нові функції Meta представила для творців в Reels та Threads?

Нагадаємо, що Meta представила серію продуктів, покликаних допомогти брендам ефективніше взаємодіяти з користувачами. Головним рішенням стало масштабне розширення Reels trending ads. Тепер ці продукти доступні усім рекламодавцям, як контактують із представником продажів Meta. Цей формат дозволяє брендам розміщувати рекламу поруч із трендовими роликами. За результатами тестів, він збільшував рівень впізнаваності бренду на 20% – стільки ж показав YouTube Select і більше, ніж TikTok Pulse (14%).

Окрім Reels, оновлення отримав і Threads, який уже має 400 мільйонів активних користувачів щомісяця. Для нього з’являться нові формати реклами – каруселі та 4:5 рендеринг для зображень і відео. У тестовому режимі стартують Advantage+ catalog ads і app ads campaigns. При цьому бізнес зможе запускати рекламу навіть без профілю в Threads, використовуючи акаунт Instagram чи наявні пости.