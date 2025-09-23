Microsoft объявила о запуске тестовой версии Gaming Copilot на ПК. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой Cnet.

Как работает Gaming Copilot?

Ассистент встроен в Game Bar – панель, которую можно вызвать во время игры. Пользователи могут общаться с AI голосом, задавать вопросы о задании, бой с боссом или искать общие советы. Есть функция push-to-talk для быстрого вызова Copilot и Mini Mode – виджет, который можно закрепить на экране.

Как сообщает блог Microsoft, через месяц Gaming Copilot станет доступным в приложении Xbox для iOS и Android, но пока неизвестно, когда его интегрируют в консоли Xbox. Условия участия просты: бета-версия доступна во всех регионах, кроме Китая, для пользователей от 18 лет.

Пока что остается загадкой, откуда именно Copilot берет советы. Есть предположение, что Microsoft получает данные непосредственно от разработчиков или использует открытые гайд-ресурсы – такие как IGN, Polygon или Steam Guides. Если подтвердится второй вариант, это может ударить по посещаемости сайтов с советами для геймеров.

Выход Gaming Copilot происходит на фоне массовых инвестиций Microsoft в AI. Компания уже вложила 13 миллиардов долларов в OpenAI, интегрирует Copilot в Windows, Notepad и другие продукты, а также тестирует модель Muse для генерации игровых визуализаций. Успех в этой сфере помог Microsoft стать компанией с капитализацией более 3 триллионов долларов.

Как ИИ будет создавать игры?

Пока Microsoft разрабатывает ИИ-помощника для геймеров, подразделение Google DeepMind представило Genie 3 – модель искусственного интеллекта, которая способна превращать текстовые и визуальные подсказки в динамические трехмерные миры. Технология может стать прорывом для гейминга и обучения ИИ, ведь предлагает интерактивность, недостижимую для конкурентов.