Microsoft оголосила про запуск тестової версії Gaming Copilot на ПК. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням Cnet.

Як працює Gaming Copilot?

Асистент вбудовано у Game Bar – панель, яку можна викликати під час гри. Користувачі можуть спілкуватися з AI голосом, ставити запитання про завдання, бій з босом чи шукати загальні поради. Є функція push-to-talk для швидкого виклику Copilot та Mini Mode – віджет, який можна закріпити на екрані.

Як повідомляє блог Microsoft, за місяць Gaming Copilot стане доступним у застосунку Xbox для iOS та Android, але наразі невідомо, коли його інтегрують у консолі Xbox. Умови участі прості: бета-версія доступна у всіх регіонах, крім Китаю, для користувачів від 18 років.

Поки що залишається загадкою, звідки саме Copilot бере поради. Є припущення, що Microsoft отримує дані безпосередньо від розробників або використовує відкриті гайд-ресурси – такі як IGN, Polygon чи Steam Guides. Якщо підтвердиться другий варіант, це може вдарити по відвідуваності сайтів із порадами для геймерів.

Вихід Gaming Copilot відбувається на тлі масових інвестицій Microsoft в AI. Компанія вже вклала 13 мільярдів доларів у OpenAI, інтегрує Copilot у Windows, Notepad та інші продукти, а також тестує модель Muse для генерації ігрових візуалізацій. Успіх у цій сфері допоміг Microsoft стати компанією з капіталізацією понад 3 трильйони доларів.

Як ШІ буде створювати ігри?

Поки Microsoft розробляє ШІ-помічника для геймерів, підрозділ Google DeepMind презентував Genie 3 – модель штучного інтелекту, яка здатна перетворювати текстові та візуальні підказки на динамічні тривимірні світи. Технологія може стати проривом для геймінгу й навчання ШІ, адже пропонує інтерактивність, недосяжну для конкурентів.