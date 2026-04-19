USB-накопители давно стали стандартом для переноса файлов, но сегодня на рынке появилось больше вариантов форм-факторов. Кроме классических флешек, которые часто называют thumb drives, существуют и так называемые мини-накопители – еще более компактные устройства с тем же принципом работы. Об этом пишет BGR.

Стоит ли переходить на мини USB-накопители?

Мини USB-накопители – это фактически уменьшенная версия обычной флешки. Они могут быть в несколько раз меньше стандартных моделей, но при этом предлагают подобный объем памяти – от 64 ГБ до 1 ТБ и более. Среди популярных примеров – Samsung Fit Plus, PNY Elite-X Fit и SanDisk Ultra Fit.

Главное преимущество таких устройств – размер. Благодаря компактности их можно оставлять подключенными к ноутбуку или другому устройству даже во время транспортировки. Это удобно для резервного копирования или постоянного доступа к файлам без необходимости каждый раз вставлять накопитель.

Еще один плюс – скорость. Современные мини-флешки поддерживают высокие стандарты передачи данных. Например, некоторые модели обеспечивают скорость чтения до сотен мегабайт в секунду при использовании современных USB-портов. Это позволяет быстро копировать большие файлы, хотя реальная скорость зависит от устройства и порта.

Как пишет Advancedit, также часть мини-накопителей оснащена разъемом USB-C, что позволяет подключать их непосредственно к смартфонам. Это делает их удобными для быстрого резервного копирования фото или видео без использования облачных сервисов.

Впрочем, компактность имеет и обратную сторону. Из-за небольшого размера такие устройства легче потерять, что может быть критическим, если на них хранятся важные или конфиденциальные данные. Кроме того, при большом объеме памяти мини-накопители часто стоят дороже обычных флешек.

В итоге, мини USB-накопители не являются универсально лучшими – они просто предлагают другой баланс между удобством, ценой и безопасностью. Для постоянного использования с ноутбуком или телефоном они могут быть идеальным вариантом, тогда как классические флешки остаются более практичными для ежедневной переноски.