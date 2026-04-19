USB-накопичувачі давно стали стандартом для перенесення файлів, але сьогодні на ринку з’явилося більше варіантів форм-факторів. Окрім класичних флешок, які часто називають thumb drives, існують і так звані міні-накопичувачі – ще компактніші пристрої з тим самим принципом роботи. Про це пише BGR.

Дивіться також Власники Galaxy S22 Ultra втратили доступ до своїх смартфонів й ніхто не знає, що відбувається

Чи варто переходити на міні USB-накопичувачі?

Міні USB-накопичувачі – це фактично зменшена версія звичайної флешки. Вони можуть бути в кілька разів менші за стандартні моделі, але при цьому пропонують подібний обсяг пам’яті – від 64 ГБ до 1 ТБ і більше. Серед популярних прикладів – Samsung Fit Plus, PNY Elite-X Fit та SanDisk Ultra Fit.

Головна перевага таких пристроїв – розмір. Завдяки компактності їх можна залишати підключеними до ноутбука або іншого пристрою навіть під час транспортування. Це зручно для резервного копіювання або постійного доступу до файлів без потреби щоразу вставляти накопичувач.

Ще один плюс – швидкість. Сучасні міні-флешки підтримують високі стандарти передачі даних. Наприклад, деякі моделі забезпечують швидкість читання до сотень мегабайтів за секунду при використанні сучасних USB-портів. Це дозволяє швидко копіювати великі файли, хоча реальна швидкість залежить від пристрою і порту.

Як пише Advancedit, також частина міні-накопичувачів оснащена роз’ємом USB-C, що дає змогу підключати їх безпосередньо до смартфонів. Це робить їх зручними для швидкого резервного копіювання фото чи відео без використання хмарних сервісів.

Втім, компактність має і зворотний бік. Через невеликий розмір такі пристрої легше загубити, що може бути критичним, якщо на них зберігаються важливі або конфіденційні дані. Крім того, при великому обсязі пам’яті міні-накопичувачі часто коштують дорожче за звичайні флешки.

У підсумку, міні USB-накопичувачі не є універсально кращими – вони просто пропонують інший баланс між зручністю, ціною та безпекою. Для постійного використання з ноутбуком або телефоном вони можуть бути ідеальним варіантом, тоді як класичні флешки залишаються більш практичними для щоденного перенесення.