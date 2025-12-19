LimX Dynamics работает в сфере робототехники всего три года, но уже успела привлечь внимание рынка. После демонстрации гуманоидного робота Oli компания представила Tron 2 – продолжение первой модели Tron 1. Новинку показали в видео, опубликованном в четверг. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал LimX Dynamics.

Что умеет новый робот Tron 2?

Одна из главных особенностей Tron 2 – модульная конструкция. Ролик начинается с необычной сцены: по полу шагает лишь пара роботизированных ног. С помощью нескольких движений отверткой к ним присоединяют голову и руки, причем руки выглядят как переоборудованные ноги. После этого робот без труда поднимает две большие бутылки с водой.

Далее демонстрируют еще один тест на прочность: женщина берет третью бутылку, садится на прикрепленные качели, и Tron 2 поднимает всю конструкцию без заметного напряжения. Таким образом компания подчеркивает физическую силу робота.

В видео также показаны возможности искусственного интеллекта. Tron 2 с помощью захватов выполняет задания по сортировке предметов, хотя из кадров трудно оценить реальную точность и ловкость этих действий. Отдельно LimX отмечает поддержку дистанционного управления с минимальной задержкой. Робот может повторять движения человека-оператора, что полезно как для обучения ИИ, так и для выполнения задач, которые пока слишком сложны для полностью автономных систем. Подобный подход уже использует компания 1X Technologies в своей работе NEO.

Как пишет DigitalTrends, среди других продемонстрированных умений Tron 2 – игра в настольный теннис, подъем по лестнице, передвижение на колесах и даже выполнение акробатических элементов, в том числе колес. Все это должно подчеркнуть высокую подвижность и универсальность платформы.

В конце презентации LimX предполагает, что Tron 2 или подобный ему робот может подойти для будущих миссий на Марс. Среди причин называют гибкость, модульный дизайн и возможности искусственного интеллекта. Компания уже, похоже, готовит Tron 2 к продаже, однако цена на сайте пока не указана. Представители LimX пообещали предоставить больше деталей о модели и ее целевой аудитории позже.

Как течет время на Марсе?

Исследователи из Национального института стандартов и технологий США (NIST) впервые детально просчитали разницу в течении времени между Землей и Марсом. Согласно теории относительности, на скорость хода часов влияют гравитация и скорость движения планеты, что создает уникальные вызовы для будущей навигации и координации космических миссий в пределах Солнечной системы.

Однако ситуация осложняется тем, что эта разница не является стабильной. Марсианские сутки длятся дольше земных на 40 минут, а год составляет 687 дней. Из-за вытянутой, эксцентричной орбиты Марса и гравитационного влияния других массивных тел – Солнца, Юпитера, Сатурна, Земли и Луны – скорость течения времени постоянно меняется. Этот суточный сдвиг может варьироваться в пределах 226 микросекунд в течение марсианского года. Для сравнения, на Луне время идет стабильно на 56 микросекунд быстрее, чем на Земле, поскольку орбиты Земли и Луны являются относительно постоянными.