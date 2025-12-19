LimX Dynamics працює у сфері робототехніки лише три роки, але вже встигла привернути увагу ринку. Після демонстрації гуманоїдного робота Oli компанія представила Tron 2 – продовження першої моделі Tron 1. Новинку показали у відео, опублікованому в четвер. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на YouTube-канал LimX Dynamics.

Що вміє новий робот Tron 2?

Одна з головних особливостей Tron 2 – модульна конструкція. Ролик починається з незвичної сцени: по підлозі крокує лише пара роботизованих ніг. За допомогою кількох рухів викруткою до них приєднують голову і руки, причому руки виглядають як переобладнані ноги. Після цього робот без зусиль підіймає дві великі пляшки з водою.

Далі демонструють ще один тест на міцність: жінка бере третю пляшку, сідає на прикріплені гойдалки, і Tron 2 піднімає всю конструкцію без помітного напруження. Таким чином компанія підкреслює фізичну силу робота.

У відео також показані можливості штучного інтелекту. Tron 2 за допомогою захватів виконує завдання з сортування предметів, хоча з кадрів важко оцінити реальну точність і спритність цих дій. Окремо LimX наголошує на підтримці дистанційного керування з мінімальною затримкою. Робот може повторювати рухи людини-оператора, що корисно як для навчання ШІ, так і для виконання завдань, які поки що надто складні для повністю автономних систем. Подібний підхід уже використовує компанія 1X Technologies у своєму роботі NEO.

Як пише DigitalTrends, серед інших продемонстрованих умінь Tron 2 – гра в настільний теніс, підйом сходами, пересування на колесах і навіть виконання акробатичних елементів, зокрема коліс. Усе це має підкреслити високу рухливість і універсальність платформи.

Наприкінці презентації LimX припускає, що Tron 2 або подібний до нього робот може підійти для майбутніх місій на Марс. Серед причин називають гнучкість, модульний дизайн і можливості штучного інтелекту. Компанія вже, схоже, готує Tron 2 до продажу, однак ціна на сайті поки не вказана. Представники LimX пообіцяли надати більше деталей про модель і її цільову аудиторію пізніше.

Як плине час на Марсі?

Дослідники з Національного інституту стандартів і технологій США (NIST) вперше детально прорахували різницю у плині часу між Землею та Марсом. Згідно з теорією відносності, на швидкість ходу годинника впливають гравітація та швидкість руху планети, що створює унікальні виклики для майбутньої навігації та координації космічних місій у межах Сонячної системи.

Однак ситуація ускладнюється тим, що ця різниця не є стабільною. Марсіанська доба триває довше земної на 40 хвилин, а рік складає 687 днів. Через витягнуту, ексцентричну орбіту Марса та гравітаційний вплив інших масивних тіл – Сонця, Юпітера, Сатурна, Землі та Місяця – швидкість плину часу постійно змінюється. Цей добовий зсув може варіюватися в межах 226 мікросекунд протягом марсіанського року. Для порівняння, на Місяці час йде стабільно на 56 мікросекунд швидше, ніж на Землі, оскільки орбіти Землі та Місяця є відносно постійними.