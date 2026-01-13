Что нашли в плитке на станции "Бульвар Вечерний"?

Криворожский эколог и геолог Иосиф Маяков обратил внимание на фотографию со станции "Бульвар Вечерний", где на фрагменте стены были заметны необычные природные узоры. Как специалист, он сразу заинтересовался материалом отделки и решил выяснить его происхождение, пишет 24 Канал со ссылкой на издание "Рудана".

Смотрите также Найдены окаменелости последнего общего предка современных людей и неандертальцев

Попытки найти информацию в архивных документах и интернете не дали результатов – никаких упоминаний о том, каким именно материалом облицовывали стены станции метротрама. Тогда Маяков обратился за консультацией к палеонтологу Анатолию Березовскому, который идентифицировал материал как мраморный известняк.

После этого эколог лично посетил станцию для детального осмотра. По его словам, это настоящая "живая порода" – природный мраморный известняк с видимыми включениями кусочков ракушек и кварца на отшлифованных плитах.



Плитка на станции метротрама в Кривом Роге / Фото ТРК "Рудана"



Плитка на станции метротрама в Кривом Роге / Фото ТРК "Рудана"

Исследование возможного происхождения камня показало, что в Украине есть несколько месторождений известняка, однако такой цвет и фактура характерны только для крымских месторождений вблизи Симферополя. В Кривом Роге подобного материала нет – там добывают ракушняк, который не имеет мраморной структуры.



Плитка на станции метротрама в Кривом Роге / Фото ТРК "Рудана"

Палеонтолог Анатолий Березовский, проанализировав фотографии, определил, что на плитке сохранились не остатки моллюсков, а отпечатки морских ежей юрского периода. Это означает, что возраст находки составляет примерно 200 миллионов лет.

Маяков считает эту находку чрезвычайно интересной для Кривого Рога и предполагает, что похожие отпечатки могут встречаться и в других местах города. Исследователь выразил надежду, что после завершения войны палеонтологи смогут организовать экспедицию в Кривой Рог для более детального изучения этого уникального материала на станции скоростного трамвая.



Станция метротрама в Кривом Роге / Фото ТРК "Рудана"

Что такое метротрам в Кривом Роге?

В Кривом Роге нет классического метрополитена, но есть уникальный метротрам – подземная линия скоростного трамвая, сочетающий черты метро и трамвая, а его особенность в том, что это трамвайные вагоны на специальных рельсах, что ездят под землей, имитируя метро, пишет Википедия.

Главные отличия от метро – использование трамвайных вагонов и меньшая пропускная способность, но он значительно быстрее обычного трамвая благодаря подземным участкам, отделенным от дорог.