Що знайшли в плитці на станції "Бульвар Вечірній"?

Криворізький еколог і геолог Йосип Маяков звернув увагу на світлину зі станції "Бульвар Вечірній", де на фрагменті стіни були помітні незвичні природні візерунки. Як фахівець, він одразу зацікавився матеріалом оздоблення й вирішив з'ясувати його походження, пише 24 Канал з посиланням на видання "Рудана".

Спроби знайти інформацію в архівних документах та інтернеті не дали результатів – жодних згадок про те, яким саме матеріалом облицьовували стіни станції метротраму. Тоді Маяков звернувся за консультацією до палеонтолога Анатолія Березовського, який ідентифікував матеріал як мармуровий вапняк.

Після цього еколог особисто відвідав станцію для детального огляду. За його словами, це справжня "жива порода" – природний мармуровий вапняк із видимими включеннями шматочків мушель та кварцу на відшліфованих плитах.



Плитка на станції метротраму в Кривому Розі / Фото ТРК "Рудана"



Дослідження можливого походження каменю показало, що в Україні є декілька родовищ вапняку, проте такий колір та фактура характерні лише для кримських родовищ поблизу Сімферополя. У Кривому Розі подібного матеріалу немає – там видобувають ракушняк, який не має мармурової структури.



Палеонтолог Анатолій Березовський, проаналізувавши фотографії, визначив, що на плитці збереглися не залишки молюсків, а відбитки морських їжаків юрського періоду. Це означає, що вік знахідки становить приблизно 200 мільйонів років.

Маяков вважає цю знахідку надзвичайно цікавою для Кривого Рогу і припускає, що схожі відбитки можуть траплятися й в інших місцях міста. Дослідник висловив сподівання, що після завершення війни палеонтологи зможуть організувати експедицію до Кривого Рогу для детальнішого вивчення цього унікального матеріалу на станції швидкісного трамвая.



Станція метротраму в Кривому Розі / Фото ТРК "Рудана"

Що таке метротрам у Кривому Розі?

У Кривому Розі немає класичного метрополітену, але є унікальний метротрам – підземна лінія швидкісного трамвая, що поєднує риси метро та трамвая, а його особливість у тому, що це трамвайні вагони на спеціальних рейках, що їздять під землею, імітуючи метро, пише Вікіпедія.

Головні відмінності від метро – використання трамвайних вагонів та менша пропускна здатність, але він значно швидший за звичайний трамвай завдяки підземним ділянкам, відділеним від доріг.