Смотрите также Ученые разгадали загадку окаменелостей возрастом 160 миллионов лет: это меняет историю

Как образуются такие вулканы и почему это открытие важно?

Японская научная команда сообщила об открытии редкого подводного вулкана вблизи острова Минамиторисима – самой восточной точки Японии. По оценкам исследователей, возраст этого геологического образования составляет примерно 3 миллиона лет, а само оно расположено в древней части Тихоокеанской плиты.

Речь идет о так называемых petit-spot вулканах – небольшие и относительно молодые образования, которые возникают не из-за классических столкновений тектонических плит, а из-за их изгиба. Когда океаническая плита начинает погружаться в мантию Земли, в ней появляются трещины. Именно через них магма поднимается из более глубоких слоев и формирует такие вулканы.

Впервые на возможное наличие этой структуры обратили внимание благодаря батиметрическим данным, собранным береговой охраной Японии. На карте океанского дна исследователи заметили аномальное образование, которое не соответствовало типичному рельефу региона.

Чтобы подтвердить гипотезу, ученые из WASEDA University привлекли пилотируемый глубоководный аппарат Shinkai 6500, способный погружаться на глубину до 6500 метров. Именно с его помощью удалось провести визуальный осмотр объекта и отобрать образцы пород.

Как исследовали вулкан / Фото WASEDA

Полученные материалы показали, что структура имеет вулканическое происхождение. Это окончательно подтвердило: на дне океана действительно расположен petit-spot вулкан, "встроенный" в океаническую плиту.

Почему это важное открытие?

По словам исследователей, в частности доктора Наото Гирано, магма для таких вулканов происходит из астеносферы – слоя верхней мантии Земли, который играет ключевую роль в движении тектонических плит. Эти извержения часто связаны со щелочной магмой, обогащенной углекислым газом.

Подобные объекты имеют особую ценность для науки. Они фактически "выводят на поверхность" материалы из глубин мантии, которые иначе остаются недоступными для исследования. Благодаря этому ученые могут лучше понять состав и процессы, происходящие под океанической корой.

Авторы работы отмечают, что новое открытие может быть лишь частью большей картины. Регион вблизи Минамиторисимы, вероятно, скрывает еще больше подобных структур, которые сформировались при аналогичных условиях, но пока остаются необнаруженными.

Результаты исследования опубликовали в научном журнале Deep-Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers.