Про це розповідає Daily Galaxy.

Як утворюються такі вулкани і чому це відкриття важливе?

Японська наукова команда повідомила про відкриття рідкісного підводного вулкана поблизу острова Мінаміторісіма – найсхіднішої точки Японії. За оцінками дослідників, вік цього геологічного утворення становить приблизно 3 мільйони років, а саме воно розташоване у давній частині Тихоокеанської плити.

Йдеться про так звані petit-spot вулкани – невеликі та відносно молоді утворення, які виникають не через класичні зіткнення тектонічних плит, а через їх вигин. Коли океанічна плита починає занурюватися в мантію Землі, у ній з'являються тріщини. Саме через них магма піднімається з глибших шарів і формує такі вулкани.

Вперше на можливу наявність цієї структури звернули увагу завдяки батиметричним даним, зібраним береговою охороною Японії. На карті океанського дна дослідники помітили аномальне утворення, яке не відповідало типовому рельєфу регіону.

Щоб підтвердити гіпотезу, вчені з WASEDA University залучили пілотований глибоководний апарат Shinkai 6500, здатний занурюватися на глибину до 6500 метрів. Саме з його допомогою вдалося провести візуальний огляд об'єкта і відібрати зразки порід.

Як досліджували вулкан / Фото WASEDA

Отримані матеріали показали, що структура має вулканічне походження. Це остаточно підтвердило: на дні океану дійсно розташований petit-spot вулкан, "вбудований" у океанічну плиту.

Чому це важливе відкриття?

За словами дослідників, зокрема доктора Наото Гірано, магма для таких вулканів походить із астеносфери – шару верхньої мантії Землі, який відіграє ключову роль у русі тектонічних плит. Ці виверження часто пов'язані з лужною магмою, збагаченою вуглекислим газом.

Подібні об'єкти мають особливу цінність для науки. Вони фактично "виводять на поверхню" матеріали з глибин мантії, які інакше залишаються недоступними для дослідження. Завдяки цьому вчені можуть краще зрозуміти склад і процеси, що відбуваються під океанічною корою.

Автори роботи зазначають, що нове відкриття може бути лише частиною більшої картини. Регіон поблизу Мінаміторісіми, ймовірно, приховує ще більше подібних структур, які сформувалися за аналогічних умов, але поки залишаються невиявленими.

Результати дослідження опублікували у науковому журналі Deep-Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers.