Согласно прессрелизу обсерватории, команды отпраздновали начало строительства церемониями на местах реализации проекта в Австралии и Южной Африке. Телескоп получил название "Квадратный километровый массив" (Square Kilometer Array), отражающий начальную цель ученых – иметь поверхность сбора в один квадратный километр. Однако фактически SKA получит площадь сбора в половину квадратного километра.

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Детали проекта

Решетка будет состоять из почти 200 радиотарелок и 130 000 диполей, являющихся меньшими наземными антеннами. Другими словами, SKA – это один большой телескоп, состоящий из многих меньших телескопов.

У этого телескопа уже есть несколько более слабых аналогов, в том числе массив MeerKAT в Южной Африке. Однако большие телескопические решетки Square Kilometer Array обеспечат лучшее разрешение, чем у конкурентов.

После многих лет проектирования и планирования ожидается, что завершенный SKA будет введен в эксплуатацию в конце 2020-х годов. Радиоантенны этой решетки построят в пустыне Кару в Южной Африке, а ее антенны в форме елки будут расположены в глубине западной Австралии. Радиотелескопы нуждаются в радиомолчании, чтобы иметь возможность фокусироваться на длинных волнах из глубокого космоса, поэтому организаторы SKA выбрали именно такое удаленное расположение.

Размещение таких массивных научных приборов в дикой природе связано с определенными трудностями. В Австралии муравьи могут поджарить электронику, а термиты строят курганы вокруг телескопов. Кенгуру время от времени опрокидывают приборы, а гигантские ящерицы разгуливают вокруг массивов, угрожая повреждением.